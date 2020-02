El ex jugador del Barcelona de España Emmanuel Petit habló mal de Lionel Messi

El ex jugador del Barcelona de España Emmanuel Petit, quien comenta en la liga de Inglaterra habló mal de Lionel Messi, tras los rumores de su alejamiento del Barcelona de España.

"Honestamente, no creo que esté hecho para la intensidad de la Premier League. Messi no es Cristiano, fracasaría en la Premier", tiró el ex futbolista que estuvo en el Barça en la temporada 2000-01.

"No le gusta que estén todo el rato dándole patadas y apretándolo, no está acostumbrado porque en España está protegido. Sin dudas sería un placer para los hinchas ingleses verlo en la Premier, pero no veo por qué un club como Manchester City, por ejemplo, tiraría la casa por la ventana para fichar a Messi con 32 o 33 años", afirmó.

La Pulga se peleó con Eric Abidal, manager del conjunto Culé, varios clubes quieren al atacante y sonó algún equipo de la Premier League.

(Fuente: Ovación)