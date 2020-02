¿Messi competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio?

Entre sus 36 títulos oficiales como futbolista, Lionel Messi apenas cuenta con dos en la Selección: el Mundial Sub 20 de los Países Bajos 2005 y los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. El desempeño de la Pulga con la Albiceleste es indiscutible, máximo goleador histórico con 70 gritos y tercero con más presencias (138). Sin embargo, tanto él como los hinchas desean ver al astro con más galardones pintados de celeste y blanco y parece que al rosarino se le acaba de abrir una nueva oportunidad para sumar otra estrella a su palmarés.

Si bien Leo sigue en vigencia con la camiseta del seleccionado mayor y todo indica que será el capitán en la Copa América que se celebrará este año en Argentina y Colombia, en las últimas horas, Fernando Batista, el entrenador de la Sub 23, le abrió las puertas para que forme parte del equipo olímpico que participará de los JJOO de Tokio entre julio y agosto de este año.

“En el caso de que Messi dijera que tiene ganas de jugar automáticamente estaría”, aseguró el Bocha en diálogo con Página 12. Claro que el estratega de 49 años fue consciente a la hora de opinar sobre la posibilidad de contar con el mejor jugador del mundo: “¿A qué entrenador del mundo no le gustaría tener a Messi? Pero de ahí a que sea realidad hay una diferencia. También tenemos que pensar que Argentina empieza las Eliminatorias y que, previo a los Juegos Olímpicos, está la Copa América, que es un torneo muy importante porque se hace en el país. Sería una linda oportunidad para consolidar muchas cosas y lograr un título. Desde el lado de Messi o de otros jugadores que puedan ser mayores, que estén tranquilos para afrontar, primero, las Eliminatorias, luego la Copa América y después veremos para los Juegos. Todavía no pienso en eso”.

Si bien la posibilidad de que el delantero del Barcelona esté en el torneo que se desarrollará entre el 22 de julio y el 8 de agosto, hay varios temas a tener en cuenta. Messi no solo va a venir de disputar la Copa América con la Mayor, que tiene como día de la final el 12 de julio, sino que en esa época estará en plena pretemporada con el Culé ya que la Liga de España inicia el 14 de agosto.

Otro hecho no menor es que los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores para los Juegos Olímpicos ya que los mismos no son organizados por la FIFA y no están dentro de su calendario. Esto ya ocurrió para el Preolímpico de Bucaramanga, del que Argentina salió campeón pero no pudo contar con algunos jugadores convocados por Batista por la negativa de los equipos.

“Yo digo que después de un Mundial lo más lindo que hay es un Juego Olímpico. Y si tenemos al mejor y quiere estar… pero bueno, de mi parte lo que quiero es que esté bien para la Copa América y las Eliminatorias. Y si llegado el momento se tiene que hablar, lo hablaremos”, concluyó Batista al respecto de esta posibilidad.

