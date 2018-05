Messi: "Al Mundial no vamos como candidatos, pero hay un grupo para ilusionarse"

EL TRATO DEL PÚBLICO Y SU VIDA PERSONAL

-"Es impresionante. Logré mucho más de lo que había soñado. Nunca me imaginé todo esto. Es una locura. Se disfruta. Soy un una agradecido por el trato de la gente, vaya a dónde vaya. Es verdad que a veces me gustaría poder pasar desapercibido, porque no me gusta llamar la atención. Me da vergüenza más cuando estoy con mi familia. El pasar un rato con ellos con normalidad y sin tener la mirada de la gente encima, estaría bueno. Soy tímido, no me gusta. Es algo a lo que nunca me llegué a terminar de acostumbrar. Cuando voy a Rosario estoy de casa en casa, disfruto en familia y con amigos. Salir es muy difícil".