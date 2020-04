"En todos los mercados de pases dicen que me busca River, pero no me llama nadie"

El tucumano Matías Kranevitter, actualmente en el Monterrey, de México, confesó hoy que le gustaría regresar a River, club en el que inició su carrera, y volver a ser dirigido por Marcelo Gallardo.

"En todos los mercados de pases dicen siempre que me buscan de River, pero no me llama nadie. Si bien mi deseo es seguir haciendo una carrera en el exterior, en el futuro me gustaría volver y ser dirigido por Gallardo", admitió el mediocampista central, en diálogo con Súper Mitre Deportivo.

Kranevitter, nacido en Tucumán hace 26 años, inició su carrera en River en 2012 y se marchó en 2015 luego de haber ganado la Copa Libertadores, para jugar en el Atlético de Madrid, luego lo hizo en Sevilla, Zenit de Rusia y desde este año en el Monterrey.

"A River le debo todo, porque me dio todo, me hizo crecer como jugador y como persona, ojalá cuando sea el momento me encantaría volver y que mi hijo me vea jugar en el club", añadió el tucumano, quien también jugó algunos partidos con la camiseta del seleccionado argentino.

Kranevitter analizó el momento de River y la reciente Superliga perdida en la última fecha a manos de Boca.

"River desde que llegó Gallardo viene demostrando que es el mejor del país, viene haciendo las cosas muy bien, ha ganado muchas cosas y seguramente a los jugadores les dolió no poder salir campeones más sabiendo que estaban tan cerca, pero el fútbol siempre da revancha", analizó el tucumano.

El mediocampista, quien nunca se adaptó a fútbol europeo y por esa razón fue perdiendo terreno al punto de que se quedó afuera del Mundial de Rusia 2018, intenta recuperar su nivel en México, en el Monterrey que dirige el argentino Antonio "Turco" Mohamed y en el que tiene como compañeros a tres ex River y a otros tres compatriotas.

En el Monterrey, el tucumano se reencontró con Marcelo Barovero, Leonel Vangioni y Rogelio Funes Mori, los tres ex River, más Nicolás Sánchez (ex Nueva Chicago, River, Godoy Cruz y Racing), Maximiliano Meza (ex Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente) y José María Basanta (ex Estudiantes de La Plata y Olimpo de Bahía Blanca).

"Mi objetivo es jugar la máxima cantidad de partidos posibles para agarrar un ritmo, un buen nivel que es lo principal. Venía jugando seguido antes del parate y eso es importante. Quiero ser feliz jugando al fútbol", concluyó Kranevitter, quien espera encontrar en México la continuidad que no tuvo en sus pasos en el Atlético de Madrid, Sevilla y Zenit.