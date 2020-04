Una mentira: Gorosito se enojó y salió a desmentir que tenía coronavirus

El entrenador de Tigre, Néstor Raúl Gorosito, debió salir este domingo a desmentir que estaba infectado de coronavirus, a raíz de una publicación de una cuenta falsa del club que milita en la Primera Nacional.

Gorosito tildó de "cobarde" al creador de esa fake news que rápidamente se viralizó, ya que estaba escrita con la misma metodología con que suele comunicar el club de la localidad bonaerense de Victoria.

"Algún cobarde que me puede cruzar todos los días en mi barrio y no se anima, publicó esto, no pensando que uno tiene hijos, familiares, amigos, es un Twitter falso el que lo publicó", aseguró en su cuenta en esa red social.

En la imagen que compartió Pipo, podía verse que en el nombre de cuenta del tuit publicado está cambiada la "i" por una "l", lo que visualmente hace verlo parecido.