McGregor le contestó a Sergio Ramos

Conor le contestó al jugador del Madrid con una historia fumando un cigarro misterioso y Ramos no se quedó atrás, mostrándole que él también vive la buena vida. Mirá.

Conor McGregor, ya retirado formalmente del octágono, disfruta plenamente su vida junto a su familia. En esta oportunidad se encuentra en la costa sur de Francia, junto a su pareja Dee Devlin y sus dos hijos Conor Jr y Croia. Aprovechando la publicación de Sergio Ramos, quien lo etiquetó y se mostró en el entrenamiento del Real Madrid imitando su clásico movimiento para ingresar a la jaula, el irlandés le dedicó algunas historias.

En primer lugar le agradeció el homenaje y lo invitó a unas copas de whisky, ya que justamente McGregor tiene su propia marca de la bebida alcohólica. Pero en las siguientes historias se vio lo mejor: Conor apareció tirado en una reposera fumando un cigarro armado y volvió a etiquetar al defensor. "What you reckon @sergioramos, #MoMoneyMoProblems", escribió. ¿Qué quiso decir? "reckon" es una palabra que suelen usar los británicos o bien en las zonas rurales que puede servir como sinónimo en este caso de "pensás". Y el hashtag es por una canción del fallecido rapero The Notorious B.I.G, de quien el peleador es fanático y con quien comparte apodo. De esta forma intentó mostrarle lo bien que la está pasando en su vida.

Para no quedarse atrás al rato salió Sergio Ramos mostrándose también en cuero y en una reposera, aunque sin fumar. Enseñó sus músculos para imitar a Conor y escribió: "Yo tampoco la estoy pasando mal @thenotoriousmma, te veo pronto". Y en la siguiente historia lo volvió a etiquetar y puso un tema de rap de fondo. ¿Seguirás los cruces?