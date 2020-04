Maxi López, preocupado porque uno de sus hijos tiene "fiebre" y está en Italia

En una historia de Instagram, el futbolista Maxi López publicó que uno de sus hijos, que tuvo junto a Wanda Nara, tiene fiebre, uno de los síntomas de coronavirus. El dato no es menor, ya que el ex River Plate se enojó porque su ex mujer se llevó a todos sus hijos "al centro de la epidemia" al viajar de Francia a Italia.

Wanda Nara y Mauro Icardi decidieron armar las valijas y viajar en pleno brote de coronavirus a Italia, donde tienen la residencia fija. Ante la novedad, Maxi salió al cruce con dureza.

"Me gustaría saber con qué criterio rompés la cuarentena de una pandemia mundial y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro. Te movés y te vas al epicentro del contagio en Italia, sin que te importe ningún tipo de consecuencia", se preguntó López.

Luego agregó: "¿Qué te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés es la salud de tus hijos? Me indigna que no tomes consciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacerlo por ellos. Hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta”, agregó el excompañero de Mauro Icardi.

La situación forzó a que hasta Mauro Icardi saliera al cruce de Maxi. "Está permitido volver al lugar de residencia. Obviamente respetando las medidas de seguridad impuestas por el Estado, y siempre cuidando la seguridad de cada uno de mi familia”, argumentó. Ana Rosenfeld también le puso los puntos al futbolista. "Maxi sabe todo de sus hijos , siempre es puesto al tanto de cada cosa que se decide, por ende, esto fue una movida de prensa de su parte totalmente innecesaria", advirtió la abogada.

Sin embargo, este viernes el futbolista encendió la alarma. Publicó en una historia de Instagram una foto en la que se lo ve comunicándose por videollamada con su hijo y da a conocer que tiene fiebre.

La publicación de Maxi López generó polémica ya que, apunta hacia Wanda Nara. Es que mencionó que Valentino, uno de sus hijos está enfermo y que el síntoma principal es temperatura alta, la manifestación más común del coronavirus. "La que más esperaba. La de mis amores. Mis peladitos y mi Valuno. Amor, que te recuperes prontito de esta fiebre, bebé de papá. Los extraño con locura", escribió en una historia de Instagram.