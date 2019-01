Matías Suárez pasó la revisión médica y a la tarde firmará su contrato con River

El delantero cordobés Matías Suárez, nuevo jugador de River Plate, arribó a Buenos Aires esta mañana, se realiza la revisión médica y por la tarde podría sumarse a los entrenamientos del plantel en Ezeiza luego de la firma del contrato.

Suárez, en breve declaraciones a la prensa esta mañana en aeroparque, dijo: "Llego con mucha humildad y trabajo, es el desafío más grande de mi carrera, por eso lo quise aprovechar ya que River es un equipo tan grande, es lo mejor de América".

Y agregó sobre el pedido del entrenador millonario Marcelo Gallardo: "Que te llame Marcelo es muy importante para un jugador y a mí eso me ilusionó mucho, no le podía decir que no, así que espero poder hacer lo mío y a lo que vieron en mí".

En cuanto a su función como posible reemplazo de Gonzalo Martínez, recientemente vendido a la MLS, destacó: "Somos diferentes, no hay que compararse, él demostró en cada partido que es un ídolo y un gran jugador y uno aprende de todos esos jugadores, yo estoy tranquilo y feliz".

River Plate llegó ayer a un acuerdo con Belgrano de Córdoba para la compra del cien por ciento del pase Suárez, a cambio de 2,9 millones de dólares y así reforzará el ataque luego del retiro de Rodrigo Mora, la lesión de Ignacio Scocco y la participación del juvenil Julián Álvarez en el Sudamericano.

El arribo del ex delantero de Anderlecht, de Bélgica significará el segundo refuerzo de River, luego de la incorporación del defensor paraguayo Robert Rojas, quien llegó para suplir la salida al Toluca del histórico defensor Jonatan Maidana.