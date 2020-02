Mateo Maldonado logró el segundo lugar en la Semana Internacional de Yachting

El sanjuanino disputó la Semana Internacional del Yachting, con un 2do lugar en Sub 19 y un 5to puesto en la clasificación General. Nuestro representante en Laser Radial busca clasificar al Mundial Junior.

Con solo 16 años compitiendo con sub 19 y mayores, el sanjuanino Mateo Maldonado, integrando el Hopt Wind San Juan, disputó hasta ayer la 55ª Semana Internacional del Yachting en el Club Náutico Mar del Plata, buscando en este año clasificar al Campeonato Mundial Juvenil de la World Sailing que se disputará en diciembre en Salvador de Bahía, Brasil, y a largo plazo, ser representante olímpico de Laser Radial en los juegos de Paris 2024.

Se disputaron 9 regatas durante los 4 días de competencia, con condiciones duras y muy exigentes, con vientos de 15 a 25 nudos y oleaje extremo. Entre 67 participantes, el balance fue altamente positivo, logrando la segunda posición en la categoría Sub 19 y la quinta posición en la clasificación general. La próxima competencia del timonel sanjuanino, se disputará el 1 de Abril en Montevideo Uruguay, correspondiente al Campeonato Sudamericano World Sailing selectivo 2, que será clasificatorio para el campeonato Mundial World Sailing 2020 en Salvador de Bahía, Brasil.

Mateo ya tiene programado parte de su año deportivo, ya que se encuentre clasificado y participará del Campeonato Mundial de láser Radial ILCA Sub 17 y Sub 19 que se disputará del 22 al 30 de agosto en Polonia. Aprovechando la cercanía, estará en el Campeonato Mundial Juvenil láser Standar Sub 21, del 17 al 24 de julio en el Lago di Garda en Italia, como asi también, participar de clínicas en Europa con los mejores de la especialidad .

El objetivo es adquirir experiencia midiéndose y entrenando junto a los mejores atletas olímpicos de láser para intentar la clasificación a los Juegos Olímpicos mayores de Francia 2024.

El joven atleta sanjuanino, integrante del programa de alto rendimiento comentó ”fue un buen resultado e iremos a Uruguay por el primer lugar. Quiero agradecer al Gobierno de San Juan, a la Secretaria de Estado de Deportes y a su equipo multidisciplinario de alto rendimiento, con la profesora Silvia Maldonado en la Preparación Física, la licenciada. Ana Valverde mi nutricionista, Franco Chancay, el Kinesiologo, Duilio Gómez y a mi entrenador, Jorge Maldonado, al Club Sanjuanino Vela y Remo, por permitirnos entrenar en sus magníficas instalaciones, a los entrenadores de Córdoba Nicolás Vidal, José Corbalan y de Bariloche Boyan Magister, por apoyarnos para estar presentes en Mar del Plata, a Choper Bogth por facilitarnos tu láser, y a la familia Jenkins por los traslados y alojamientos en Mar Del Plata”.

El sanjuanino ya en la provincia y se prepara en el Dique de Ullúm para su próximo compromiso.