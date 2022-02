Mateo Maldonado es Campeón Junior de la "Semana del Yachting"

Con 18 años y edad de Junior, Mateo se entrena con el equipo argentino de la Federación Argentina de Yachting, asomando con el principal Sub 21 del país, consiguiendo este fin de semana pasado el 1º lugar en la 57ª edición de la Semana Internacional del Yachting, competencia que reúne a los mejores de Argentina, Chile y Perú, midiéndose con los mayores y representantes olímpicos de estos tres países.

El sábado pasado se disputaron las últimas regatas finales, denominadas “Medal Race” donde los 7 mejores de cada clase se midieron en tres regatas finales, para definir los puestos de podio. Mateo fue el único Junior que llegó a esta definición con los mayores, finalizando en el 6º puesto de la clasificación general que ganó el olímpico chileno Clemente Seguel Lacámara con 19 puntos netos, en 2º lugar el argentino, ex representante argentino en Mundiales sub 21, Juan Pablo Cardozo, con 21, y completando el podio, el representante olímpico argentino, Pancho Guaragna con 26.

En sub 21 o junior, Mateo Maldonado fue el campeón con 54 puntos netos, seguido por Ricardo Seguel Lacámara de Chile con 67 y en 3º lugar Lucas Aldazabal (ARG) con 98. “Contento, terminamos 6º en el campeonato y primeros en la sub 21. En la Medal Race quedamos quintos, me faltó meterle un barco en el medio al chico que venía delante mio para poder pasarlo. Un resultado bastante positivo, y cerrando con este campeonato el bloque de entrenamientos en Mar del Plata y pensando en el Sudamericano” nos comentó Mateo en viaje de vuelta a la provincia.

El próximo compromiso de Mateo es el Campeonato Sudamericano en Punta del Este, Uruguay. Junto al equipo Argentino, estará viajando el 8 de marzo para entrenar en las aguas en la que se desarrollará el campeonato que empieza el 14. En el interín de entrenar para el Sudamericano y su viaje a la ciudad balnearia uruguaya, el sanjuanino busca el presupuesto para realizar la gira europea prevista para abril.