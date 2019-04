Masche sin vueltas: "Puedo ser un burro jugando al fútbol, pero vigilante nunca"

Javier Mascherano dejó títulos interesantes respecto a la Selección, su presente futbolístico en China y lo que se le vendrá. Aseguró que está disfrutando jugar en el mediocampo y que su desempeño en la zaga "murió en el Barcelona" y descartó una vuelta al fútbol argentino en la actualidad.

"Tengo contrato en China, si no pasa nada raro, seguramente lo cumpliré. Cuando se acerque la fecha de decidir, veré qué hago. Hablo mucho con Gaby Milito (DT de Estudiantes de La Plata) porque me une una amistad de la Selección y Barcelona pero no hay nada concreto. No sé si voy a seguir jugando, si me voy a retirar... Veré las ganas que tengo", argumentó el Jefecito, que pertenece al Hebei Fortune y en junio cumplirá 35 años.

Luego abordó los temas que se vinculan a la Albiceleste. En TyC Sports, se refirió a su retiro, Messi, lo que sucedió en el Mundial de Rusia, su relación con Jorge Sampaoli y las responsabilidades del cuerpo técnico argentino en la Copa del Mundo.





LAS MEJORES FRASES DE MASCHERANO

• "Ahora disfruto más de entrenar y del fútbol, tengo una tranquilidad que nunca tuve. Ya no hay más Selección ni alto rendimiento, lo que te hace jugar cada tres días. Durante 13 ó 14 años de carrera jugué 60 partidos por año y, cuando tenías una semana libre, había un viaje con la Selección a cualquier parte del mundo; y cuando terminaba el campeonato, salías rajando a jugar una Copa América o un Mundial. Hoy soy otra persona"

• "En el último Mundial está clarísimo que no estuvimos a la altura. No estuvimos al nivel que requería la Selección. El tema es quién lo estaba o cómo sabés quiénes están a la altura antes del Mundial. Pero algo está claro, los responsables del nivel que tuvimos fuimos nosotros, los jugadores, y nos hacemos cargo"

• "Nunca se faltó el respeto, siempre lo mantuvimos ante la figura del entrenador, que era el que comandaba. La situación era límite y tratamos de explicar las dudas que tenía el equipo y el plantel, llegar a un punto de acuerdo para disipar cualquier duda. Íbamos a jugar contra Nigeria, que era trascendental porque nos quedábamos afuera en primera ronda y con Messi, que no es un detalle menor, y hubiera sido un fracaso aún peor"

• "¿Si Argentina debió jugar con Higuaín o Agüero como 9 ante Francia? Yo puedo ser un burro jugando al fútbol, pero vigilante nunca. Lo que pienso, me lo guardo para mí, entrenador no soy. Los nombres los maneja el entrenador, nosotros podemos decir si nos sentimos mejor presionando más arriba o más atrás, esas cosas se pueden dialogar con el entrenador"

• "Lo que aprendí en los últimos años de la Selección es que cuando hay dudas, se tienen que resolver y aclarar. Si no, al otro día estás agarrando las valijas y yéndote a tu casa. Intentamos hacer eso. Cuando es algo grupal, hay que resolverlo"

• "Contra Francia pasó lo mismo que contra Nigeria, llegamos a un acuerdo de tratar de resolver las dudas que podíamos tener dentro del campo de juego. En ningún momento el entrenador dejó de ser entrenador, era él quien entrenaba, decidía y armaba el equipo.Y nosotros, obviamente, cuando teníamos alguna duda adentro de la cancha, lo consultábamos con él pero no pasó nada"

• "El partido con Francia se dio de una manera, lo tuvimos en la mano y no pudimos aguantar ni siquiera 5 ó 10 minutos para acomodarnos y jugarle de contra. Nos empataron con un gol de otro partido. Debo reconocer que Francia fue superior, eran mejores que nosotros. Pero lo tuvimos para nuestro lado, con el 1-1 y la entrada del segundo tiempo"

• "¿Te pensás que no sabíamos que Alemania en 2014 nos iba a manejar la pelota y manejar el juego? Claro, estaba clarísimo. El plan era agruparnos y tratar de salir de contra. Era un poco el mismo plan contra Francia, a la que no le íbamos a poder discutir la tenencia. Está claro que no salió y es culpa nuestra. Y culpa del rival, que fue mejor"

• "Escuché a Messi, está claro que él, sobre todo, se aguantó mucho en estos 10 años. Se dijeron cualquier tipo de barbaridades, desde que no cantaba el himno hasta que fue a jugar partidos por un sponsor. Si hay alguien que siempre ayudó a la Selección y se comportó como líder de grupo, es él. Siempre buscan cualquier cosita para pegarle: cuando vuelve es problema, cuando no está, también es problema. Siempre es un problema. Debe estar cansado"

• "Las críticas son amarillistas, no son del juego. Dijeron que se fue después del amistoso con Venezuela pero nadie dice que contra Italia y España se quedó 10 días sabiendo que no iba a jugar. ¿Sabés cuántas veces fuimos a Estados Unidos y se quedó en amistosos sin jugar?"

• "Estoy seguro de lo que la quise a la Selección, di todo lo mejor de mí. Ahora soy un hincha, disfruto y sufro desde el lado del hincha pero no pertenezco más. Muchos dirán que somos fracasados, y bueno, es lo que hay que aguantar y listo"

• "Nos apuntaron durante 10 ó 15 años y siempre tuvimos que agachar la cabeza. Muchos me dijeron que era envidioso de Manu Ginóbili, Manu está en otro nivel. Un tipo como él, con lo que ha hecho a nuestro país... Lo que quise dar a entender con mi tuit es que muchas veces, el hecho de ganar, te pone en otro lugar. Es lo que pienso yo, no digo que sea lo cierto ni mucho menos. Siempre tuve que aguantar que opinen y respeté, ahora opino yo"

• "Jamás sentí la Selección como una carga. El día que lo sentís así, es difícil seguir tratando de demostrar que podés pertenecer a ella. Con Chiqui Tapia seguí hablando, en Córdoba por los amistosos de México estuve de vacaciones y pasé a saludar. Sigo hablando con los utileros y gente amiga que ha jugado en la Selección. El vínculo se mantiene. No me veo en nada, estoy jugando y disfruto de la Selección como hincha, nada más"

• "No tuvimos la cuota de fortuna para poder coronar, sobre todo en las finales, para poder ganar algo. Estuvimos muy cerca, como lo dijo Leo en la entrevista, hicimos todo para construir ese equipo que llegó a las tres finales. Desde afuera lo analizás y decís que no era para nosotros"

• "¿Los dichos de Mauro Icardi? Yo me hago responsable de lo que digo yo, no de los demás"