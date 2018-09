Martes de hockey: Estudiantil y Social defenderán la punta de la Zona Oro del Clausura

El Torneo Clausura de hockey sobre patines abrirá este martes su 5ª fecha con cinco partidos. Estudiantil y Social, dos de los tres punteros que tiene la Zona Oro del campeonato, serán locales y buscarán mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Los cinco partidos programados para las 21.45 del martes fueron: Olimpia vs. Valenciano, Social vs. UVT, Estudiantil vs. Sarmiento, Richet vs. Huarpes y Lomas vs. Media Agua.





Banco Hispano, el otro puntero de la Zona Oro, y Caucetera, líder de la Zona Plata, serán los protagonistas de la noche del miércoles. La BH será visitante del SEC y la Unión Deportiva jugará en la casa de Colón. Los otros dos duelos serán Concepción vs. B° Rivadavia y Unión vs. Bancaria. En esta oportunidad quedará libre Aberastain.

Posiciones:

Zona Oro: Banco Hispano, Estudiantil y Social 10; UVT 7; Concepción y SEC 6; Barrio Rivadavia 4; Valenciano y SEC 3; Sarmiento 1 y Olimpia 0.

Zona Plata: Caucetera 8; Richet, Lomas y Aberastain 6; Huarpes y Media Agua 5; Bancaria y Colón 3; y Unión 2.