Marioni se suma a la lista de posibles DT de Independiente

El ex delantero de la entidad de Avellaneda, de 44 años, mantuvo "una entrevista con los directivos que viajaron a México (donde reside) durante la última semana". Entre ellos estuvo el encargado del fútbol profesional, Pablo Moyano, uno de los vicepresidentes de la entidad 'roja'.





De este modo, Marioni, quien tuvo como experiencia anterior haber conducido hasta mayo último a los Pumas UNAM de la liga mexicana, asoma como un postulante para un cargo, al que también se mencionó a Pablo Guede (ex DT de Nueva Chicago y San Lorenzo), Lucas Pusineri (ex Deportivo Cali, de Colombia) y a Hernán Crespo (ex Banfield).





"Salió lo de la reunión con (Pablo) Guede. Pero pocos saben que hubo un contacto con Bruno (Marioni) en México" admitió a Télam una fuente cercana a la dirigencia de Independiente, que también indicó que "en los próximos días se analizará toda la situación y se tomará una decisión", dijo el vocero.





Marioni, de 44 años, también podría desempeñarse "como mánager o gerente deportivo", según consignó la fuente consultada.





Los simpatizantes de Independiente le reclamaron el viernes por la tarde al presidente Hugo Moyano la búsqueda inmediata de un director deportivo en el departamento Fútbol, tras la derrota 2-3 que el equipo sufrió ante Newell's, en un pendiente por la segunda fecha de la Superliga.





Para ese mismo cargo se postuló la gloria del club, Ricardo Bochini, quien apuntó que estaría "dispuesto" a asumir esa función si se le otorgasen las mismas atribuciones que, por ejemplo, le dará Boca Juniors a Juan Román Riquelme, tras las elecciones ganadas por el flamante presidente, Jorge Amor Ameal, que desplazó en las preferencias al candidato del oficialismo, Christian Gribaudo.





Por lo pronto, el citado Berón anunció en la noche del viernes, en la conferencia de prensa posterior al partido, que deberá reunirse "en los próximos días con Pablo Moyano para saber cuál será el camino a tomar", expresó.





Berón, cuyo contrato vence el martes 31 del corriente, argumentó no sentirse "molesto" por las eventuales charlas que los directivos mantienen con otros entrenadores: "Soy hombre de fútbol y sé cuales son las reglas de juego", describió.





El actual DT de Independiente, que está cumpliendo una irregular campaña en esta Superliga y ocupa el decimoquinto puesto con 21 puntos (a 9 del líder Argentinos Juniors), no tiene ni siquiera garantizado regresar a su sitio como coordinador de las divisiones inferiores: "Yo quiero ayudar a Independiente desde un lugar en el que le pueda ser útil a la institución. Y eso le corresponderá a los dirigentes decidirlo", sostuvo.





El nombre de Bruno Marioni, ex jugador de Independiente, se sumó en las últimas horas a la nómina de posibles candidatos a entrenar el plantel de Independiente, en caso de que la dirigencia opte por no ofrecerle el cargo definitivo al interino Fernando Berón.