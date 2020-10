¡Marginados! Romero y Rojo quedaron afuera de la lista del Manchester para la Champions

Los jugadores argentinos del United no son tenidos en cuenta por el entrenador Solskjaer y quedó reflejado en la previa del comienzo del torneo de clubes más importante de Europa.

Los argentinos Sergio "Chiquito Romero y Marcos Rojo no fueron incluidos hoy en la lista oficial que el Manchester United de Inglaterra presentó ante la UEFA para su participación en la próxima edición de la Liga de Campeones.

Romero, de 33 años y con escasa participación en el Manchester United, ya que con el DT noruego Ole Gunnar Solskjaer no atajó casi nunca, y Rojo (30), quien regresó tras haber estado a préstamo en Estudiantes de La Plata, no fueron incluidos en la nómina de los "Reds" y según se presume el futuro de ambos está lejos del club, pese a que el lunes pasado cerró el mercado de pases en Europa

En el plantel que publicó hoy el equipo inglés de la Premier League en su sitio oficial no están los argentinos y sí figura el promisorio uruguayo Facundo Pellistri, quien se sumó al club esta semana proveniente de Peñarol, y lógicamente también está su compatriota Edinson Cavani, ex PSG de Francia, la incorporación más importante.

El debut de Cavani sería probablemente ante su ex equipo el 20 de octubre próximo, siempre y cuando se ponga bien en lo físico, dado que no juega un partido oficial desde marzo, eso motivó que el entrenador Oscar Washington Tabarez no lo incluya en el seleccionado de Uruguay para el inicio de las Eliminatorias.

La lista completa que informó el Manchester United está compuesta por los arqueros David De Gea, Dean Henderson y Lee Grant, los defensores Eric Bailly, Tim Fosu-Mensah, Víctor Lindelof, Harry Maguire, Luk Shaw, Alex Télles, Axel Tuanzebe y Aaron wan- Bissaka.

Los mediocampistas designados son Bruno Fernándes, Free, Daniel James, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matic, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Paul Pogba y Danny van de Beek, y como delanteros incluyeron a Edinson Cavani, Odion Ighala, Antony Martial y Marcus Rashford.