Maradona sorprendió con el recuerdo de su debut en primera

Diego Armando Maradona no pasó por alto que ayer haya sudo 20 de octubre. El actual entrenador de Dorados de Sinaloa recordó que hace 42 años debutó en la primera división de Argentinos Juniors. Lo hizo con un detallado mensaje a través de su perfil de la red social Instagram.

"Mi debut en Primera fue un Miércoles a la tarde, contra Talleres. Salí de Fiorito a las 10. Tenía puesto un pantalón y una remera blancos, un chaleco turquesa y zapatillas. Nos juntábamos a las 12 en un restaurante de La Paternal, en Jonte y Bufano, porque Argentinos Jrs. no concentraba antes de los partidos. Salí media hora antes, para caminar tranquilo las cuadras de tierra hasta la estación Fiorito. Ahí me tomé el tren, y en Puente Alsina tomé el 44 hasta La Paternal. Almorcé con los muchachos y fuimos caminando hasta la cancha. Me cambié en el vestuario. Roma y el Turco me dieron ánimo, pero yo estaba tranquilo. Juan Carlos me hizo entrar por Giacobetti, al comienzo del segundo tiempo. Hoy entiendo la bronca de Rubén, porque a nadie le gusta salir reemplazado. Argentinos ya perdía 0-1, con gol del Hacha Ludueña. Y me acuerdo que Pellerano le pidió al árbitro Maino que me protegiera. Claro, yo tenía 15 años... Siempre publican fotos mías en esta fecha, pero me gustaría mostrarles a mis compañeros de aquél día: Giacobetti, Gette, Pellerano, Munutti, Minutti y Roma. López, Fren, Alvarez, Di Donato (que la rompió) y Ovelar. Y también jugó el Turco Hallar aquél día. Me acuerdo que vinieron a verme mis viejos, mis hermanos y todos Los Cebollitas. No me lo olvido más..."





