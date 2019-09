Maradona: "Sería un honor dirigir en mi país"

Diego Armando Maradona revolucionó al fútbol argentino con un mensaje en su cuenta de Instagram. Allí, ante los rumores que lo vinculan con Gimnasia La Plata, 10 avisó que está con dirigir en el país.









"Hola a todos, quiero aclararles que yo no recibí, ni rechacé, ninguna propuesta de equipos argentinos, como andan diciendo. No tuve contacto oficial con ningún club. Estoy bien de salud y por supuesto que sería un honor para mí dirigir en mi país. Siempre me gustaron los desafíos. Le mando un abrazo a todos!", escribió el 10.