Maradona se abrazó con la hermana de Cristina Kirchner y no pudo aguantar la emoción

Durante la conferencia, Diego Maradona se había referido a la situación que atraviesa el país. "A los argentinos los quiero sonrientes y no los veo así, para nada. Yo salgo a caminar con Rocío para calmar la pierna y veo a los negocios sin gente y a los almacenes sin abastecimiento. Eso no puede continuar", señaló. "Llevamos muchos años así. Yo tenía 5 años y empezaba a pegarle a la pelota en Fiorito. Hoy tengo 59 y lo lamento, pero no ha cambiado nada".





El Diego también analizó el presente del Tripero, que se encuentra en zona de descenso y sin demasiado tiempo para revertir la situación. Avisó que harán todo el esfuerzo, aunque aclaró: "Yo mago no soy". Finalmente, contó que los primeros días le servirán para terminar de armar el cuerpo técnico y empezar a trabajar con sus jugadores. "A muchos muchachos no los conocía porque estuve mucho tiempo afuera", explicó.





El debut oficial de Maradona como técnico de Gimnasia La Plata será el domingo 15 de septiembre a las 11, partido en el cual el Lobo recibirá a Racing, el vigente campeón de la Superliga.