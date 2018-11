Maradona responsabilizó a Macri por los disturbios en River

Después de la clasificación de Dorados a la final de la Liguilla MX, Diego Maradona se tomó unos minutos para brindar su opinión sobre la escandalosa Superfinal de la Copa Libertadores. Sin rodeos, el actual DT de Dorados responsabilizó de forma directa a Mauricio Macri por lo sucedido en las afueras del Monumental.





"Lo de mi país es lamentable. No tenemos respeto por nada, está todo desorbitado", comenzó Maradona, en la conferencia de prensa posterior al 0-1 de su equipo ante Juárez (pasó por el 2-0 de la ida). Y luego cargó contra el máximo mandatario.

MICRO_OK.jpg



"En la Argentina hoy es un terror salir a la cancha. Lastimosamente tengo que decir que soy muy argentino, que odio la violencia, pero que nos merecemos lo que tenemos. Porque nosotros, aunque yo no lo hice, lo votamos y (Macri) está haciendo un desastre", disparó el Diez. Y continuó: "No hay seguridad, hay robos por todos lados, la gente no come. Ese es el cambio que votó la gente", consigna Clarín.com.

diego maradona.jpg



De manera directa, descalificó a Macri: "Él fue hijo de millonarios toda la vida, así que qué le va a importar que coma o no un chico de cinco años en Lomas Zamora... No sabe lo que es el barro".





"El presidente engañó a mucha gente de que iba a cambiar esto y lo otro, y estamos peor que tiempo atrás. La presidencia que está haciendo Macri es la peor de todos los tiempos en Argentina", declaró Diego.