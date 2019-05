Maradona puso tres innegociables exigencias para seguir en Dorados

Diego Armando Maradona desea continuar en la conducción técnica de Dorados de Sinaloa pero para que eso ocurra deberá sentarse a dialogar con los dirigentes mexicanos para renovar el vínculo.





El "Diez", de 58 años, hizo públicas tres exigencias innegociables para seguir en el banco de suplentes del Gran Pez.





"Hay pendiente una reunión muy importante. Hemos pasados dos torneos increíbles, con mucho sufrimiento futbolístico. Si me dice Jorgito (por Jorge Hank, uno de los dueños del club), que es un amigo, me dice 'con esto no llego'; tan amigos como siempre. Me iré de Culiacán con el mejor recuerdo del mundo", dijo Maradona en una entrevista con Univisión.





Las tres exigencias de Maradona:

Dos años de vínculo

Carta libre para los refuerzos que él desee

La posibilidad de reformular el plantel aunque varios referentes deban partir









"Yo les pido un proyecto de dos años, con presupuesto para comprar los jugadores que me gusten. También tengo que hacer una limpieza de jugadores que ya no van con el juego que tenemos", remarcó el ex DT de la Selección argentina.





Cabe recordar que Dorados, bajo la conducción de Maradona, disputó las dos finales en los dos últimos torneos del Ascenso MX y en ambas perdió ante San Luis de Potosí, que subió a la élite de México.