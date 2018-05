Maradona defendió al Papu Gómez y apuntó contra el Kun Agüero

También quiero mandarle un abrazo enorme al @papugomez_official . Y a todos los que creen que quiso lesionar a Biglia a propósito, los desafío (sea quien sea y se llame como se llame) a que me digan a cuántos jugadores lesionó el Papu Gómez en su carrera. Y decirles que en el fútbol no es válido solamente pelearse en el túnel. También te podés encerrar en una habitación y matarte a trompadas. Porque es muy fácil hablar, amenazar, y al final nadie va a buscar a nadie. Si esta historia, como tantas otras, es para dejarlo afuera de la selección, estaría bueno que tengan huevos y que lo digan abiertamente. Pero hacerlo quedar ante el mundo como alguien que rompió a un compañero, es demasiado. Yo creo que el Kun, y todos los que lo criticaron, le deben una disculpa. Yo creo que no lo hizo de mala leche. Le mando un beso grande a toda la familia Gómez y un gran abrazo al Papu!

Una publicación compartida por Diego Maradona Oficial (@maradona) el May 21, 2018 at 8:32 PDT