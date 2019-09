Maradona debuta como DT de Gimnasia y recibe a Racing

En medio de una gran expectativa Diego Armando Maradona debutará mañana como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata en el cotejo que el equipo platense jugará ante Racing Club, como local, en un partido por la sexta fecha de la Superliga.



El encuentro se desarrollará, desde las 11, en el estadio Juan Carmelo Zerrillo, en la ciudad de La Plata, con el arbitraje de Diego Abal y televisado por Fox Sports.



Racing, con su grandeza y con el rótulo de vigente campeón, será quien visite a Gimnasia, llegando a La Plata con un opaca campaña y con un equipo que, salvo en la pasada presentación cuando doblegó a Godoy Cruz, no muestra rastros del equipo que dio la vuelta olímpica hace pocos meses.



Un Racing con un nivel alto de individualidades, liderado por Lisandro López y dirigido por Eduardo Coudet, que necesita ganar para no alejarse mucho de la punta asoma como el primer riesgo a afrontar por el Gimnasia de Maradona.



Maradona, que tendrá como "mano derecha" a Sebastián Méndez, afrontará el desafió de darle su impronta a Gimnasia, otorgarle un estilo de juego, dotarlo de armas para consumar el "milagro" de quedarse en primera, más allá del desborde emocional que provoque.



Este partido seguramente no se parecerá en nada a los 143 restantes que han jugado Gimnasia y Racing en el profesionalismo, historial es liderado por la "Academia con 54 triunfos contra 38 y 51 igualdades.







+ Probables formaciones +



Gimnasia: Alexis Martín Arias; Leonardo Morales, Manuel Guanini, Marco Torsiglieri y Lucas Licht; Franco Mussis, Víctor Hugo Ayala, Maximiliano Comba y Matías García; Horacio Tijanovich y Pablo Velázquez. DT: Diego Maradona.



Racing Club: Gabriel Arias; Ivan Pillud, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti y Eugenio Mena; Nery Dominguez, Walter Montoya, Diego González y Matías Rojas o David Barbona; Lisandro López y Darío Cvitanich, DT: Eduardo Coudet.



Cancha: Gimnasia.



Arbitro: Diego Abal



Horario: 11



Televisa: Fox Sports