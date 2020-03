Maradona calienta la previa ante Boca: "¿Quién te pidió una plaqueta, Ameal?

Diego Maradona, técnico de Gimnasia La Plata, le puso picante a la previa del partido de la semana que viene ante Boca en La Bombonera, en la que su equipo hará de juez en la definición del campeonato ante River, que visitará a Atlético Tucumán.

El ex futbolista apuntó contra el presidente de Boca en alusión a los dichos de Jorge Ameal de que no recibirá a Maradona con ninguna atención especial en su retorno a La Boca. "No lo conozco. ¿Quién te pidió una plaqueta, Ameal? ¿Sabés dónde te la podés meter?", estalló en conferencia de prensa tras la victoria del Lobo ante Atlético Tucumán por 1-0 en el Bosque.