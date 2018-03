Manu hizo de las suyas y San Antonio dio otro gran paso para llegar a los playoffs

Embed Manu Ginóbili

San Antonio Spurs logró en la noche del miércoles el quinto triunfo consecutivo al superar por 98 a 90 a Washington Wizards, con siete puntos del escolta argentino Emanuel Ginóbili, con lo que mantiene su chance para clasificar a los playoffs en una nueva jornada de la fase regular de la NBA.El partido se jugó en el AT&T Center de Texas y con esta victoria los Spurs suman 42 triunfos y 30 reveses posicionándose sextos en la Conferencia Oeste, en tanto que Washington ocupa la misma ubicación pero en la Conferencia Este con 40-31.El escolta bahiense Ginóbili, en la que es quizás su última temporada, jugó durante 17 minutos y 39 segundos, sumó siete puntos (2-6 en dobles y 1-1 en triples), añadiendo un rebote, dos asistencias, dos robos y dos infracciones.El goleador de San Antonio fue LaMarcus Aldridge con 27 puntos (12-21 en dobles y 3-3 en libres), seguido por Kyle Anderson con 16, mientras que en los capitalinos Brandy Beal y Kelly Oubre Jr culminaron con 21.Cleveland Cavaliers 132 (James 35)-Toronto Raptors 129 (Lowry 24), Philadelphia Sixers 119 (Saric 15, Covington 15, Redick 15 y Belinelli 15)-Memphis Grizzlies 105 (Selden 18), Brooklyn Nets 105 (Russell 19)-Charlotte Hornets 111 (Howard 32), Miami Heat 119 (Johnson 22 y Olynyk 22)-New York Knicks 98 (Kanter 23).Chicago Bulls 102 (Felicio 16)-Denver Nuggets 135 (Millsap 22), Milwaukee Bucks 120 (Middleton 23)-LA Clippers 127 (Jordan 25) y New Orleans Pelicans 96 (A. Davis 28)-Indiana 92 (Oladipo 21).Esta noche jugarán: Orlando Magic-Philadelphia Sixers, Charlotte Hornets-Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans-LA Lakers, Houston Rockets-Detroit Pistons, Dallas Mavericks-Utah Jazz y Sacramento Kings-Atlanta Hawks.Conferencia Este: Toronto Raptors 53-19 (x), Boston Celtics 48-23 (x), Cleveland Cavaliers 42-29, Philadelphia Sixers 40-30, Indiana Pacers 41-31, Washington Wizards 40-31, Miami 39-33 y Milwaukee Bucks 37-34.Conferencia Oeste: Houston Rockets 57-14 (x), Golden State Warriors 53-18 (x), Portland Trail Blazers 44-27, Oklahoma City Thunder 43-30, New Orleans Pelicans 42-30, san Antonio Spurs 42-30, Minnesota Timberwolves 41-31 y Utah Jazz 40-31.(x) ingresaron en play offs