Manu Ginóbili sigue dando lecciones de vida

El argentino Emanuel Ginóbili expresó que "no estaba listo para seguir jugando" al básquet y por ese motivo decidió semanas atrás poner fin a su carrera a los 41 años y tras 23 temporadas como profesional.







"No estaba listo para seguir jugando ni física ni mentalmente. No quería anunciarlo en un ambiente como éste (ante la prensa) con tantas cosas pasando por mi cabeza. Incluso cuando estás seguro de la decisión, es raro. No fue fácil", admitió Ginóbili a los periodistas en el gimnasio de San Antonio Spurs, la franquicia de la NBA estadounidense en la que ganó cuatro títulos en 16 temporadas.

manu1.jpg

El 27 de agosto pasado Ginóbili anunció su retiro del baloncesto mediante un mensaje en su cuenta de Twitter y entre otros temas, respondió de manera genial cuando le consultaron si le habían quedado sueños pendientes durante su exitosa carrera.





"Podría haber ganado algún campeonato más pero qué cambiaba. Una estrellita más en el currículum, totalmente irrelevante. Lo más importante son las historias, las experiencias, los amigos, el aprendizaje de los buenos momentos y de los malos. Eso es lo que te termina haciendo una mejor persona, un mejor padre, un mejor marido, un mejor ciudadano. Tuve la enorme fortuna de haber ganado un montón de cosas a diferentes niveles pero si no hubiese sucedido no es que hubiese cambiado tanto", respondió Manu y se hizo viral.

manu2.jpg

Además de los cuatro títulos de la NBA conseguidos en su carrera, Ginóbili obtuvo con el seleccionado argentino un oro olímpico con Argentina en Atenas 2004, una medalla de bronce en los Juegos de Pekín y un subcampeonato mundial en 2002.