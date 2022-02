Manu Ginóbili está entre los finalistas para ingresar al Salón de la Fama del básquetbol

Otros candidatos a ingresar en 2022 son los exjugadores Michael Cooper y Tim Hardaway y el exentrenador George Karl.

Ginóbili, de 44 años, jugó toda su carrera en la NBA para los San Antonio Spurs (2002-2018), con los que se proclamó campeón en 2003, 2005, 2007 y 2014.

Los finalistas elegidos para ingresar en el Salón de la Fama se conocerán en el marco de las finales del básquetbol universitario que se celebrarán en abril en Nueva Orleans.

La ceremonia de ingreso de 2022 está prevista del 9 al 10 de septiembre en las instalaciones del Salón de la Fama en Springfield, Massachusetts.

Manu Ginóbili: “Para mí esto es un honor, un mimo”

Manu Ginóbili reconoció que es un “lindo mimo” estar entre los nominados para ingresar al Salón de la Fama de la NBA. El bahiense conquistó cuatro títulos con San Antonio Spurs y es una de las leyendas de la franquicia.

“Es un honor. Me la veía venir. Es un lindo mimo, no me cambia si me eligen o no. Si se da, genial. Si no se da, no pasa nada. Es algo muy importante a nivel básquet”, comentó el bahiense en una entrevista con el sitio Solo Básquet.

Manu regresó en 2021 a San Antonio Spurs en un rol puntual de desarrollo de talentos jóvenes y como scouting, algo que le gusta por la “responsabilidad” de colaborar con el “futuro de la franquicia”.

“Pop me dijo ‘dejate de joder de andar en bicicleta y haciendo cosas por el mundo y vení a laburar’. Y lo que dice el Jefe, se hace. No podía todo lo que él pretendía, pero hicimos una especie de punto medio y llegamos a este acuerdo”, relató sobre el diálogo que tuvo con su exentrenador Gregg Popovich.