Manchester City le hizo 8 al Watford y Agüero y Otamendi se anotaron en la goleada

Manchester City, con goles de los argentinos Sergio Ag√ľero y Nicol√°s Otamendi, aplast√≥ 8-0 a Watford, de local, por la sexta fecha y logr√≥ su mayor goleada en la Premier League inglesa.





El equipo que dirige el catal√°n Josep Guardiola ya ganaba 5-0 a los 18 minutos del primer tiempo, lo que constituy√≥ un r√©cord en la historia de la m√°xima categor√≠a del f√ļtbol ingl√©s, desde que se llama Premier League en la temporada 1992/93.





El delantero 'Kun' Ag√ľero, goleador del torneo hasta hoy con 8, fue el encargado de meter el 2-0 de penal.





Otamendi result√≥ el autor del 5-0, a los 18 minutos, con asistencia de Ag√ľero. Desde el 6 de enero, cuando marc√≥ por la FA Cup, que el defensor del City no hac√≠a un gol.





El portugu√©s Bernardo Silva hizo tres tantos (a los 15, 49 y 60 minutos) y las otras conquistas fueron del espa√Īol David Silva (al minuto de juego), el argelino Riyad Mahrez (a los 12) y el belga Kevin De Bruyne (a los 40 del segundo tiempo).





Por otra parte, Tottenham Hotspur, actual subcampeón de la Liga de Campeones y dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, perdió, como visitante, ante Leicester City por 2 a 1.





El partido se jugó en el King Power Stadium de Leicester. El tanto del Tottenham fue convertido por el goleador Harry Kane, a los 29 minutos, igualó para el local, que quedó segundo, el portugués Ricardo Pereira a los 69 y le dio el triunfo James Maddison a los 85.





En Tottenham atajó el argentino Paulo Gazzaniga, quien no jugó profesionalmente en nuestro país, y fue titular el mediocampista Erik Lamela (ex River), mientras que Juan Foyth (ex Estudiantes) y Giovanni Lo Celso (ex Rosario Central) no lo hicieron porque están lesionados.





En otros partidos, Burnley le ganó de local 2-0 a Norwich City (Emiliano Buendía), Sheffield United derrotó, como visitante, a Everton por 2-0 y Newcastle (Federico Fernández no entró) igualó con Brigthon And Hove por 0-0.





La jornada había comenzado el viernes pasado con el triunfo de Bournemouth como visita ante Southampton por 3 a 1.





Ma√Īana jugar√°n a las 10 Crystal Palace-Wolverhampton y West Ham-Manchester United, en tanto que a las 12:30 lo har√°n Arsenal-Aston Villa y Chelsea-Liverpool.





Liverpool es el puntero con 15 unidades, seguido ahora por Manchester City con 13, Leicester City con 11, Bournemouth con 10 y Tottenham, Manchester United, Chelsea, Arsenal y West Ham con 8.