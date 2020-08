Luis Scola tiene fecha para su debut en el Varese

Luis Scola, capitán del seleccionado argentino de básquetbol, debutará en el Varese por la Supercopa de Italia el sábado 29 del corriente, luego del sorteo efectuado hoy por la Serie A de la competencia.

El ala pivote, de 40 años, tendrá su primer partido con su flamante organización ante Armani Milano, el club del que procede y al que defendió durante la pasada temporada.

Luego, el exjugador de Toronto Raptors, Houston Rockets, Indiana Pacers, Brooklyn Nets y Phoenix Suns, todos de la NBA, disputará su segundo cotejo ante Brescia, en condición de visitante, el martes 1 de septiembre.

En cambio, por la tercera fecha del grupo A, Varese se medirá como local ante San Bernardo Cantú, el viernes 4 del mes entrante, según reflejó el sitio especializado Sportando.

Las revanchas del flamante equipo de Scola se celebrarán ante San Bernardo Cantú (7 de septiembre), Armani Milano (10 de septiembre) y Brescia (13 de septiembre), respectivamente.

Por su lado, Victoria Pesaro, con los concursos del santafesino Carlos Delfino (ex Milwaukee Bucks y Houston Rockets) y del cordobés Ariel Filloy (ex Atenas), tendrá su estreno ante Brindisi el jueves 3 de septiembre, en cotejo de la sección D.

Por último, en partido por la zona C y que se llevará a cabo el domingo 30 del corriente, Trieste, con el base cordobés Juan Manuel Fernández (ex Obras Basket), se enfrentará a Trentino, que mostrará en sus filas al armador bonaerense Andrés ‘Toto’ Forray (ex Banco Provincia).