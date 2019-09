Los traspasos más caros de la historia del fútbol

Después de que la FA reconociera su profesionalidad en 1885, intentó controlar a los jugadores profesionales mediante la introducción de un sistema de registro de jugadores. Los futbolistas tenían que inscribirse en un club cada temporada, incluso si se quedaba con el mismo club de la temporada anterior.

A un jugador no se le permitía jugar hasta que se inscribiera para esa temporada. Una vez que un jugador se ha inscrito en un club, no se le permite estar inscrito o jugar en otro club durante la misma temporada sin el permiso de la Asociación de Fútbol y del club que lo ha inscrito.





Sin embargo, los jugadores eran libres de incorporarse a otro club antes del comienzo de cada temporada, incluso si su antiguo club deseaba mantenerlos.





Poco después, en 1888, se decidió que había que restringir la capacidad de los clubes más ricos de atraer a jugadores de otros clubes para evitar que la liga estuviera dominada por un puñado de clubes.





Desde el inicio de la temporada 1893-94 en adelante, una vez que un jugador se ha inscrito en un club, no puede ser inscrito en ningún otro club, ni siquiera en temporadas posteriores, sin el permiso del club con el que se ha inscrito.





Se aplicaba incluso si el contrato anual del jugador con el club en el que estaba inscrito no se renovaba después de su vencimiento. El club no estaba obligado a jugar contra él y, sin contrato, el jugador no tenía derecho a recibir un salario. Sin embargo, si el club se negaba a dar a conocer su inscripción, el jugador no podía jugar en ningún otro club de la Liga.





Los clubes de la Liga pronto se dieron cuenta de que podían exigir y ganar una cuota de transferencia de cualquier otro club como consideración para acordar la liberación o transferencia del registro del jugador.





Hay mucha historia hasta llegar a los traspasos de nuestros días. La época del fútbol moderno, en la que el márketing, las televisiones y las marcas han hecho su aparición, y ahora el fichaje de un jugador acarrea consecuencias más allá del terreno de juego. Esto ha ayudado a engordar el precio de los jugadores llegando a puntos de traspasos verdaderamente estratosféricos.





Aquí tienes los traspasos más caros de la historia del fútbol: