Los Pumas siguen sin encontrar el triunfo

Los Pumas sumaron una nueva decepción al perder por 30 a 12 ante Gales, un resultado que motivó la renuncia del Huevo Daniel Hourcade al cargo de head coach.

Embed #ARGvWAL @danielhourcade “Es un ciclo cumplido. Lo habíamos hablado con la dirigencia y sentimos que el mensaje no está llegando a los jugadores.” — Los Pumas (@lospumas) 16 de junio de 2018

Si la actuación de la semana anterior en San Juan había sido floja la de este sábado fue aún peor y el conjunto nacional fue claramente superado por un buen equipo galés pero que no contó con la mayoría de sus habituales titulares.

En el estadio de Colón, Los Pumas sumaron la 19ª derrota en los últimos 22 partidos, ya que en los últimos tiempos solo pudo ganarle a Japón, Georgia e Italia. Si se cuenta desde el cuarto puesto del Mundial 2015, la cifra asciende a 21 derrotas en 27 encuentros.

Los Pumas, con el mendocino Bertranou ingresando en la segunda parte, cometieron muchos errores y solo pudieron marcar dos tries a través de Bautista Delguy y Julián Montoya, uno en el cierre de cada tiempo.

"El equipo no mostró respuestas. La responsabilidad es absolutamente mía, la asumo...absolutamente. El mensaje ya no llega y creemos que esto es un ciclo cumplido. Lo hablamos antes con la dirigencia. Acordamos que esta ventana era determinante. Hicimos todo lo posible y no hay respuestas del equipo. La responsabilidad es absolutamente mía", dijo el entrenador tucumano que había asumido en 2013.

Habrá que ver quien dirige al equipo la semana próxima ante Escocia.