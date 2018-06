Los Pumas se miden con Gales y así formarán

Los Pumas se medirán este sábado ante Gales, en un encuentro que abrirá la temporada internacional en la denominada ventana de junio, en la que tienen previsto un segundo choque con los galeses y un enfrentamiento con Escocia.





El partido se disputará en el estadio San Juan del Bicentenario, desde las 16.40, y será controlado por el árbitro irlandés Andrew Brace y televisado por ESPN.





"Cuando vos venís con un equipo que no viene ganando y tenés a un jugador joven, en pleno desarrollo y que realmente le cambiaba la cara al equipo cuando entraba, tratamos de tener cuidado en no acelerar el proceso. Gonza (Bertranou) tendría que haber jugado algún partido en noviembre pero eso ya pasó y ahora su gran nivel no solo le permite ser titular sino que genera una competencia interna muy fuerte. Marta (Martín Landajo) también está muy bien y eso nos hace crecer a todos", explicó el tucumano Daniel Hourcade sobre la decisión de incluirlo desde el arranque.





Las otras novedades son el regreso de Pablo Matera, recuperado de la lesión en el hombro, el debut absoluto de Bautista Delguy y la presencia de Emiliano Bofelli como full back ante la ausencia por lesión de Joaquín Tuculet.





Gales, 5º en el ranking de la World Rugby, presentará una formación sin demasiada experiencia, sobre todo del lado de los forwards, pero viene de ganarle a Sudáfrica, la semana pasada, por 22 a 20.

Fuente: Ovación