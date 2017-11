Los Pumas se miden este sábado con Italia

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, visitará este sábado a Italia en su segundo cotejo de la gira europea, en busca de un triunfo que le permita cortar una serie de siete reveses consecutivos, que han originado un evidente falta de confianza a 22 meses de la Copa del Mundo que se desarrollará en Japón.



El partido se jugará en el estadio Artemio Franchi de la ciudad de Florencia, desde las 11:00, hora de la Argentina, con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper, asistido por el neozelandés Glen Jackson y el francés Pierre Brousset, y televisación de ESPN.



Los Pumas iniciaron esta gira europea el sábado pasado perdiendo ante Inglaterra, en Twickenham, por 21 a 8, y culminará el 25 del actual visitando a Irlanda, en Dublin, desde las 14.30 de nuestro país.

En Argentina habrá cuatro variantes con respecto al XV que jugó en Londres, tres entre los backs y uno entre los forwards.



Entre los backs Sánchez será medio apertura en lugar de Juan Martín Hernández, Matías Orlando irá por Matías Moroni y Sebastián Cancelliere, el debut del wing de Hindú que por esta gira no estuvo en la consagración de su equipo como campeón de la URBA, irá por Ramiro Moyano; mientras que en los forwards Juan Manuel Leguizamon irá por Tomás Lezana, quien regreso a Argentina por problemas personales.



En Italia el entrenador irlandés Conor O'shea repetirá la formación que opuso ante Fiji conforme por la expuesto en Catania por el equipo Azzurro.



En cuanto al historial, Argentina e Italia jugaron en 21 ocasiones. con ventaja para Los Pumas de 15 triunfos a cinco con una igualdad.



Son seis los triunfos argentinos consecutivos, ya que los europeos no ganan desde el 28-06-2008 en Córdoba por 13 a 12, mientras que como locales Italia no vence desde del 7-11-1998 por 23 a 19 en Piacenza.