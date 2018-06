Los Pumas llegaron a Santa Fe para revertir la imagen dejada en San Juan

El seleccionado argentino de rugby Los Pumas arribó este mediodía al Aeropuerto de Sauce Viejo, de Santa Fe, y fue recibido por un importante número de fanáticos. La escuadra conducida por el tucumano Daniel Hourcade, se medirá el próximo sábado 16 de junio frente a Gales, en el segundo test match de la ventana internacional de junio.

Será en el estadio Brigadier López del Club Atlético Colón, y servirá como revancha del que vienen de perder frente al mismo Gales por 23 a 10, en el Bicentenario de San Juan, en la apertura del año para el conjunto nacional.

En la aeroestación ubicada en Sauce Viejo, la escuadra nacional arribó puntualmente pisando las 13, en un vuelo charter proveniente de San Juan. Allí lo aguardaba el director del aeropuerto Santiago Amézaga y Carlos Fertonani, director de Santa Fe Producciones.





pumas 2.jpg







En el avión de la empresa Andes, también llegaron el presidente de la Unión Santafesina de Rugby, Esteban Fainberg; el concejero de la UAR, Jorge Bruzzone; el doctor Gonzalo Crespi, presidente de la Unión de Rugby de Rosario; el oficial de referato de la UAR, el rosarino Miguel Peyrone, y otros dirigentes.

El primero en bajar la escalinata del avión fue el capitán Agustín Creevy, y luego, llegó el turno de los entrerrianos Javier Ortega Desio y Marcos Kremer; los rosarinos Emiliano Boffelli, Jerónimo De la Fuente, Leonardo Senatore y el integrante del cuerpo técnico Pablo Bouza. La fila de jugadores la completaron Nicolás Sänchez, Pablo Matera, entre otros.

Escoltados por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de la policía de la provincia de Santa Fe, el plantel argentino fue trasladado al hotel de Campo de Colón, el cual se encuentra ubicado a la vera de la autopista, y será su lugar de residencia en su permanencia en la capital santafesina.





pumas 3.jpg





El conjunto argentino arrancará la semana con entrenamientos, el mismo lunes, en las instalaciones del CRAI, enfocados en la revancha del próximo fin de semana. En la semana hay dispuestas visitas al hospital de Niños Orlando Alassia, y a los jardines municipales. Gales, por su parte, arribará el próximo jueves.

El capitán de Los Pumas, el platense Agustín Creevy, dijo sobre el test jugado en San Juan que "jugamos un desastre, la verdad que cuando jugamos mal hay que decirlo porque no hicimos nada bien. Sobre todo los fowards, que no circulabamos, no corríamos, y cuando no pasa eso, el sistema no funciona".

"La verdad que nos vamos amargados, ahora venimos a Santa Fe a revertir esta situación. Se sale a nivel seleccionado entrenando, más humilde que nunca, y tratando en la semana más duro. Se ve que no alcanza, hay que entrenar el doble. Hicimos la misma semana que veníamos teniendo pero con partidos internacionales hay que hacerlo el doble", destacó uno de los referentes del seleccionado nacional.





pumas 4.jpg







El primera línea formado en San Luis de La Plata, comentó que "no lo puedo creer, me fui con bronca, con algunos puntos que no supimos resolver, pero trabajaremos en CRAI toda la semana para revertir esto, y buscar hacer un buen test en la revancha en Colón".

Tras jugar en la provincia de San Juan, la caída ante los británicos dejó un sabor amargo, pero preocupación por la salud de algunos integrantes del plantel argentino. El medio apertura tucumano Nicolás Sánchez tuvo un traumatismo costal lo cual no le permitió salir a afrontar el segundo tiempo.

El tercera línea Pablo Matera, capitán de Jaguares, padece una contusión muscular en la rodilla izquierda pero no sería de preocupación, y en el caso del mendocino Gonzalo Bertranou, se trató de un esguince acromioclavicular del hombro derecho. Finalmente, el hooker Julián Montoya, padece una lumbalgia aguda y habrá que esperar por su recuperación.

Uno Santa Fe