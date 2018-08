Los Pumas con DT: la UAR oficializó a Mario Ledesma como head coach

Ledesma, ex jugador de Los Pumas, contó: "Ser el capitán del barco me llena de orgullo. No es una presión ni es algo que me intimide. Es un vértigo muy lindo. Estamos en un momento importante para ser responsable, planificar, laburar... estamos ante un desafío enorme".

El head coach dejó en claro cómo será la manera de trabajar en la Albiceleste: "Todos los seleccionados y equipos que dependan de la unión van a tener gente competente. Si a esa gente le tenés confianza, le tenés que dar la libertad. Lo que hay que hacer es unificar criterios con las destrezas generales", añadió Ledesma.

El estreno oficial de Los Pumas con el flamante DT será en el Rugby Championship 2018. La primera prueba será el 18 de agosto como visitante de Sudáfrica. El debut en casa será una semana después ante el mismo rival.