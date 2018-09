Los Pumas cayeron ante los inalcanzables All Blacks

En la tercera fecha del Rugby Championship, los Pumas volvieron a perder contra los All Blacks, equipo al que nunca le pudieron ganar en la historia. El seleccionado que dirige Mario Ledesma cayó 46-24 en la ciudad de Nelson, donde Nueva Zelanda jugó por primera vez en la historia.





Si bien el resultado marcó una diferencia de más de 20 puntos, en el desarrollo, los Pumas estuvieron, por momentos, de igual a igual con los All Blacks. Claro que todo lo que para el equipo argentino era trabajoso, para Nueva Zelanda resultaba fácil. Quedarán algunas señales positivas para el equipo argentino, que logró apoyar tres tries ante los All Blacks. Por momentos pelearon de igual a igual con el mejor equipo del mundo, pero siguen estando varios escalones por debajo. Cada vez que los Pumas lograron marcar, la réplica de los locales llegó en cuestión de minutos, para estar siempre arriba en el marcador.





Sin dudas que otros puntos serán claves para mejorar en el futuro. La cuestión defensiva, algo que había mejorado para la Argentina en el último tiempo. Sin embargo hoy los Pumas terminaron con 14 penales en contra, un número muy grande para el rival que tuvieron enfrente.





El scrum fue otro de los puntos flojos de los Pumas. Lo remarcó Ledesma tras la derrota: "Tenemos que seguir mejorar mucho el scrum... eso es algo para seguir trabajando", dijo el entrenador. "El scrum y el tackle mano a mano, eso fue lo más flojo", analizó un técnico que no se mostró conforme con el rendimiento.





Ramiro Moyano, con una gran jugada personal, Nicolás Sánchez y Emiliano Boffelli fueron los que marcaron los tries de los Pumas. El apertura argentino, además, hizo las tres conversiones y un penal. Se convirtió hoy en el máximo goleador del equipo argentino.





Los All Blacks consiguieron seis tries y se llevaron un punto bonus. Nehe Milner-Skudder, TJ Perenara (dos, uno en cada tiempo), Kieran Read, Shannon Frizell y Jack Goodhue apoyaron para los locales, que además sumaron con el pie de Richie Mo'unga (cinco conversiones y dos penales).





El próximo sábado continuará la acción para los Pumas. El rival será Australia, por la cuarta fecha del Rugby Championship. Luego cerrarán su participación recibiendo a los All Blacks y los Wallabies en la Argentina.