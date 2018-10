Los Juegos Evita bajaron el telón: estas son las medallas que se traen los sanjuaninos

Atletismo

Tres finales cerraban los Juegos para los atletas sanjuanino Ignacio Ríboli en categoría Sub 17 con la final de los 3000 metros finalizó en el 11º puesto con un tiempo de 9:20,75 min. El oro fue para Leandro Pérez de Tucumán, la Plata para Dylan Van Der Hock de Entre Ríos y el Bronce para Juan Ignacio Rudolf de Buenos Aires

Ignacio Carrizo en categoría Sub 14 disputó la final de los 2000 metros, finalizando en la 5ª colocación con un tiempo de 6:18,43 min. Ivo Silva de Chubut fue Oro, Ricardo López de Corrientes Plata y Gerónimo Olivero de Córdoba se quedó con el Bronce

Fernanda Moreno en categoría Sub 14 femenina, disputó la final de los 2000 metros, finalizando en el 9º lugar





Badminton

Los chicos del Encón nos siguen representando en este deporte no tradicional y van completando su aprendizaje en estos Juegos Nacionales, donde se rozan con los mejores del país, casi la única oportunidad en el año, para participar en un encuentro nacional y llegar a aprender de los mejores. Las posiciones finales fueron las siguientes:

Individual masculino sub 14 – San Juan finalizó en el 22º puesto

Individual femenino sub 14 - San Juan finalizó en el 20º puesto

Doble femenino Sub 14 - San Juan finalizó en el 20º puesto

Doble masculino sub 14 - San Juan finalizó en el 18º puesto





*Básquet 5x5 *

En el Complejo Punto Sur se disputó la final del Basquetbol 5x5 Sub 15 masculino, entre San Juan y Corrientes. En un partido por demás parejo, San Juan cayó por 65 a 62 y se quedó con la medalla de PLATA. Excelente trabajo del equipo sanjuanino que llegó a una final de Evita y que promete a futuro, teniendo en cuenta que es un equipo que tiene un par de años más de competencia en Sub 17.





Boxeo

ORO para Gabriela Páez en Boxeo femenino hasta 48 kg. La sanjuanina pupila de Leonela Yúdica derrotó a Fernanda Vilca de Salta. La definición fue por puntos en fallo unánime 20-18; 20-18;20-19 para totalizar 60-57 a favor de la sanjuanina que festejó emocionada en el podio en su primera participación en los Juegos Evita Nacionales. Además Gabriela fue distinguida como la mejor boxeadora del torneo, distinción por la cual recibió una copa.

Finalmente se realizó la premiación de Jeremías Posse Orosco, que ganó medalla de BRONCE en categoría hasta 54 kg





Fútbol 11

Excelente balance dejó el futbol sanjuanino ya que se pelearon en ambas categorías por las medallas de bronce, donde se pudo dar una de las dos. En Sub 14, con goles de Bajinay, Ramos y Centeno, San Juan derrotó a Tucumán por 3 a 0 y se colgó el BRONCE

No se dio en Sub 16 pero por muy poco, ya que los chicos empataron con Misiones 1 a 1 y en la definición con disparos desde el punto del penal, los misioneros lograron imponerse por 4 a 1.





Sub 14 masculino - San Juan 3 - Tucumán 0 – San Juan consiguió medalla de BRONCE

Sub 16 masculino - San Juan 1 (1) – Misiones 1 (4) – San Juan finalizó en el 4º puesto





Handball

Finalizada la participación del handball sanjuanino, los varones Sub 14 y Sub 16 finalizaron en el mismo puesto con un 15º lugar. Las chicas sub 14 finalizaron 16º, mientras que las Sub 16 lo hicieron ayer en el 18º lugar.





Sub 14 femenino – San Juan finalizó en el Puesto 16º

Sub 16 femenino – San Juan finalizó en el puesto 18º

Sub 14 masculino – San Juan 28 – La Pampa 16 – San Juan finalizó en el Puesto 15º

Sub 16 masculino – San Juan 32 – Catamarca 26 – San Juan finalizó en el Puesto 15º





Hockey sobre césped

Gran broche de oro y de bronce, pusieron los chicos del Sub 14 de Hockey Césped, ya que ganaron los dos partidos. Las Chicas se quedaron con el BRONCE derrotando claramente a Córdoba, y los barrialinos del masculino, se colgaron la medalla de ORO, derrotando a Misiones.

Los equipos Sub 16 finalizaron 11º las chicas que le ganaron a Santiago del Estero y 12º los varones, que cayeron con Santa Cruz.





Sub 14 femenino - San Juan 4 – Córdoba 0 – San Juan obtuve medalla de BRONCE

Sub 14 masculino - San Juan 2 - Misiones 0 – San Juan obtuve medalla de ORO

Sub 16 masculino - San Juan 0 - Santa Cruz 1 – San Juan finalizó 12º

Sub 16 femenino - San Juan 2 - Santiago del Estero 0 – San Juan finalizó 11º





Judo

Finalizando la actividad del Judo, Nicol Vedia en categoría 40kg femenina combatió contra Salta quedo en 5º puesto. De la misma forma, Gean Marco De Leone en categoría 58kg masculino finalizó su participación contra Mendoza, quedando también en el 5º puesto.





Karate

El equipo sanjuanino de Karate se lleva de los Evita un balance positivo, con las 3 medallas obtenidas hoy. PLATA para Abril Videla y los BRONCE de Camila Córdoba y Lautaro Oro, cierran una muy buena presentación en estos Juegos Evita 2018. El reconocimiento para Nacif Manzur y Federico Olivera en Sub 15 masculino , que llegaron a pelear por el bronce, pero no pudieron llegar al podio.





Abril Videla - Sub 15 femenino. San Juan finalizó con medalla de PLATA

Lautaro Oro - sub 15 masculino- San Juan finalizó con medalla de BRONCE

Camila Córdoba - sub 15 femenino - San Juan finalizó con medalla de BRONCE





Taekwondo

Inmensa alegría para el Taekwondo sanjuanino con la medalla de BRONCE lograda por Tomás Fernández en categoría hasta 53 kg. El chico que fue noticia nacional, no defraudó y con todo su carisma logró llegar al tercer escalón en el podio y con un futuro enorme





Vóley Playa

La dupla sanjuanina cerró un muy buen torneo adjudicándose la medalla de PLATA. Un rival difícil en la final con Mendoza, que ganó la medalla dorada ganando el partido 2 a 0, con parciales 21-11 y 21-19. Los chicos sanjuaninos que ganaron la plateada son Agustín González y Juan Bautista Sánchez.

Sub 14 Masculino - San Juan 0 - Mendoza 2 – San Juan finalizó con medalla de PLATA





Rugby

En la definición por la medalla de bronce, los chicos del Rugby Sub 16 cayeron con Buenos Aires por 29 a 5, finalizando los Juegos Evita en el 4º puesto, y completando una buena participación entre los 24 seleccionados de todo el país.





Sub 16 masculino - San Juan 5 - Buenos Aires 29 – San Juan finalizó en el 4º puesto.