Los Jaguares no pudieron en casa y acumulan tres derrotas en el Super Rugby

Jaguares cayó ante Hurricanes por 34 a 9 en el debut del equipo argentino como local en el Personal Super Rugby, en el estadio de Vélez.

En la primera mitad, Jaguares consiguió posicionarse en campo rival y tener más la pelota que su rival, pero en ese lapso, le costó más que a Hurricanes conseguir llegar a la meta. El equipo visitante lo hizo en dos oportunidades mientras que Jaguares sumó con el pie de Nicolás Sánchez.

El equipo argentino tuvo una actitud encomiable para ser firme en el tackle, impedir que la visita tomara dinámica y buscar prevalecer en las formaciones fijas y pudo, de alguna forma, hacer un poco de las tres cosas, algo que el equipo sin dudas necesitaba para recomponer la confianza.

En la segunda mitad, Jaguares se mantuvo en la misma tesitura, en la búsqueda de progresar en el campo apelando al control de la pelota y a buscar seguridad en la conservación.

Pero se sabía que Hurricanes no era un equipo sencillo y estuvo siempre latente la presencia del poderío del rival a la hora de atacar con y sin la pelota y, en tres estocadas, consiguió sendos tries, que ampliaron el score hasta hacerlo ya indescontable y, a pesar del esfuerzo físico, del dominio territorial y del empeño e intentar vencer a la férrea, potente y muy activa defensa visitante, Jaguares no consiguió vulnerar el ingoal rival.

El sábado venidero llegará Waratahs, que empató en 24 ante Sharks, en Durban.

Fuente: jaguares.com.ar