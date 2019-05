Los Jaguares dieron otro golpe en Australia ante Waratahs

La primera parte entonces entregó un partido muy "pensado y estudiado", en donde la mayor posesión de Jaguares (70/30) no influyó en el score final, debido a la defensa del equipo de Daryl Gibson. En general no hubo grandes ideas de juego y las defensas superaron ampliamente los intentos ofensivos rivales.

UN SEGUNDO TIEMPO DISTINTO

Waratahs salió decidido, luego de ese try, a vender cara la derrota. Jugó en ataque buscando el descuento y luego de varias fases a los 15 minutos, llegó al try, en una jugada confusa en el final que para el árbitro Williams fue try penal por derrumbe de Matera. Amarilla para el argentino y a jugar con 14 por diez minutos cuando el score quedó 17 a 10. Los celestes se soltaron y quisieron hacer valer el jugador de más, Jaguares trató de que los minutos corran y aguantó como pudo, el partido ya no era tan pensado, sino más bien jugado a un ritmo inusual para lo que fue la primera etapa y con el dominio local. Y así Waratahs, que sin dudas por entonces era más; llegó a un nuevo try, pero fue anulado por pisar línea. Se salvó Jaguares – por muy poco – que ya no era el mismo en defensa. Quedaban 20 minutos y los locales iban a buscar darlo vuelta. Quesada a pesar de introducir cambios veía que el equipo no mejoraba y a los 25, Waratahs llegó a apoyar el try que buscaba a través de Curtis Rona. Foley extrañamente falló la conversión – pegó en un poste- y el local quedó a solo dos tantos (15-17). El equipo argentino asumió que se había quedado en su juego, introdujo más variantes – debut de Lucio Sordoni- y salió decidido a volver a tener la posesión y a frenar la embestida local. Así a los 30 minutos , Joaquín Díaz Bonilla concretó un penal para dejar las cosas 20 a 15, pero con nada definido.





UN CIERRE APRETADO CON FINAL FELIZ





Quedaban menos de diez minutos y Waratahs fue a jugarse el resto, para tratar de conseguir revertirlo. Jaguares se le plantó sabiendo que necesitaba este triunfo para lograr no solo cuatro puntos, sino para demostrar que estaban otra vez vivos, en un partido en el que habían perdido por veinte minutos el control del juego y la pelota.





Y allí la garra volvió a aparecer, se jugó más frío y en campo contrario, se consiguió mantener la posesión de la pelota para cerrar el partido. Y así de esa forma Jaguares llegó a un minuto y medio del final casi a apoyar, pero Waratahs consiguió recuperar a pelota y salió a jugarla desde su campo en su última chance por darlo vuelta. Jaguares se plantó a defender en campo contrario, presionando e intentando pescar. Y así llegó el final tackleando en las 22 del equipo celeste, luego de forzar la infracción y con la pesca del debutante Sordoni. El penal con acierto de Tito Díaz Bonilla, lo dejó a Waratahs sin nada, con el score 23 a 15 para Jaguares y un triunfo soñado por lo difícil que fue, porque además lo deja con la punta de su grupo y porque fundamentalmente pudo demostrar que el equipo no solo ganó, sino que supo revertir el mal momento y está entero de cara a la clasificación final.





Jaguares se dio otro gran gusto en el día de la Patria. Volvió a festejar en Australia y mira la clasificación subido a la punta de su zona.





LA SÍNTESIS DEL TRIUNFO ARGENTINO





Waratahs (15): Kurtley Beale; Alex Newsome, Adam Ashley-Cooper, Karmichael Hunt, Cam Clark; Bernard Foley, Nick Phipps; Michael Wells, Michael Hooper (capitán), Lachlan Swinton; Rob Simmons, Ned Hanigan; Sekope Kepu, Damien Fitzpatrick, Tom Roberston.





Cambios, PT: 2 minutos, Lalakai Foketi por Hunt. ST: 10 minutos, Curtis Rona por Clark, Harry Johnson-Holmes por Robertson y Will Miller por Swinton; 21, Jake Gordon por Phipps y Jed Holloway por Hanigan, y 35, Andrew Tuala por Fitzpatrick. Entrenador: Daryl Gibson





Suplente: Chris Talakai.

Jaguares (23): Emiliano Boffelli; Santiago Carreras, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente (capitán), Ramiro Moyano; Domingo Miotti, Tomás Cubelli; Javier Ortega Desio, Tomás Lezana, Pablo Matera (A); Marcos Kremer, Guido Petti; Santiago Medrano, Julián Montoya Mayco Vivas. Entrenador: Gonzalo Quesada





Cambios, ST: 9 minutos, Agustín Creevy por Montoya; 20, Nahuel Tetaz Chaparro por Vivas y Joaquín Díaz Bonilla por Miotti; 23, Tomás Lavanini por Kremer y Matías Moroni por Carreras; 27, Lucio Sordoni por Medrano; 32, Felipe Ezcurra por Cubelli, y 34, Juan Manuel Leguizamón por Lezana.

Los tantos:

Primer tiempo: 26 minutos, try de Moyano convertido por Miotti (J); 36, penal de Foley (W), y 38, penal de Miotti (J). Resultado parcial: Waratahs 3 v. Jaguares 10





Segundo tiempo: 8 minutos, try de Moyano convertido por Miotti (J); 14, try-penal (W); 25, try de Rona (J); 31 y 42, penales de Díaz Bonilla (J). Amonestado: 15 minutos, Matera (J).

Estadio: Bankwest Stadium, Parramatta

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda)

Asistentes: Egon Seconds y Jaco Peyper (Sudáfrica)

TMO: Ian Smith (Australia)