Los Dorados de Maradona ganaron la primera semi y sueñan con llegar a la final

Los Dorados de Sinaloa, dirigidos por Diego Maradona, vencieron anoche a Mineros de Zacatecas, por 3 a 1, como locales, en el cotejo de ida por las semifinales de los playoffs del certamen Clausura del torneo de segunda división de México.





Dorados visitará a los Mineros el próximo sábado con ventaja, aunque no deberá descuidarse porque el cotejo será en Zacatecas, a 2.496 metros sobre el nivel del mar, lo cual supone una dificultad para los equipos visitantes.





El triunfo del equipo que orienta tácticamente Maradona en el estadio Banorte de Culiacán se concretó con goles del argentino Fabián Bordagaray (ex San Lorenzo y River) y los mexicanos Amaury Escoto y Diego Barbosa, descontando Guillermo Martínez para los visitantes.





Dorados comenzó mal el campeonato, pero se recuperó y con la victoria de anoche llegó a siete triunfos y cinco empates en sus últimos 12 compromisos, señaló EFE.





En Dorados jugaron desde el inicio el ex arquero Gaspar Servio (ex Banfield, Arsenal e Independiente), Fernando Elizari (ex Independiente, Quilmes, San Lorenzo y Defensa), y luego ingresaron Luis Jerez (ex San Lorenzo, Talleres y Defensa) y Jorge Córdoba (ex Unión, Gimnasia, Arsenal, Godoy Cruz, Defensa y Los Andes).





El ganador de esta semifinal disputará el título contra el vencedor de San Luis (campeón del Apertura y sucursal mexicana del Atlético de Madrid), y Venados de Yucatán que empataron anoche 1 a 1 y definirán la serie el sábado en San Luis.





Aldo Polo abrió el marcador para Venados pero luego igualó para San Luis Ian González en el cotejo desarrollado en el estadio Olímpico Carlos Iturralde Rivero en Mérida.





En Venados jugaron los argentinos Gabriel Báez (ex Newell's), Franco Faría (ex Unión de Santa Fe) y Alan Murialdo (no jugó en nuestro país), mientras que en San Luis lo hicieron Matías Catalán (ex San Lorenzo y Atlético de Rafaela), Nicolás Ibáñez (ex Gimnasia y Comunicaciones), ingresando en el segundo tiempo Claudio Villagra (ex Banfield).









Si San Luis gana el Clausura ascenderá a la Primera División mexicana ya que se adjudicó el Apertura venciendo en la final a Dorados. En caso de no ganar este torneo definirá el ascenso ante el triunfador del Clausura. (Télam)