Londero criticó el protocolo: "Me costó mucho todo esto, fue como estar preso"

ELIMINADO DEL US OPEN

El cordobés Juan Ignacio Londero, último tenista argentino en quedar eliminado del US Open en el cuadro de singles, consideró hoy que haber permanecido en la "burbuja sanitaria" diseñada en Nueva York para mitigar los efectos del coronavirus fue "como estar preso".

"Me costó mucho todo esto, fue como estar preso. Primero jugué Cincinnati y al quedar eliminado estuve 10 días encerrado antes de volver a competir, con el estrés de someterse a hisopados que no sabés si dará resultado positivo y te impedirá jugar los torneos", aseveró el cordobés nacido en Jesús María hace 27 años, en la rueda de prensa posterior a su eliminación, según consignó la agencia de noticias EFE.

Londero, ubicado en el puesto 62 del ranking mundial de la ATP, debutó en el US Open el lunes con una victoria sobre el ruso Evgeny Donskoy (114) y anoche quedó eliminado al caer en la segunda ronda ante el croata Borna Coric (32) por 7-5, 4-6, 6-7 (5-7), 6-2 y 6-3, en un partido que se extendió durante cuatro horas y 20 minutos.

"Me costó adaptarme a las nuevas condiciones, aunque también es cierto que era la única posibilidad para poder jugar los torneos. Creo que pude competir y hacerlo en un buen nivel, pese a que nunca me sentí cómodo", concluyó el cordobés, quien completó su gira sobre superficie de cemento en Cincinnati y el US Open, ambos en Nueva York y en las mismas instalaciones, las del Billie Jean King National Tennis Center, ubicado en el barrio de Queen's.

La caída de Londero dejó sin argentinos al segundo Grand Slam del año, tras las anteriores eliminaciones de Diego Schwartzman, Guido Pella, Leonardo Mayer, Federico Delbonis, los cuatro en la ronda inicial, más Federico Coria, en la segunda ronda.

A esas caídas se sumó otra inesperada, la del doblista Horacio Zeballos, quien cayó también en la ronda inicial en pareja con el catalán Marcel Granollers ante la dupla conformada por el brasileño Bruno Soares y el croata Mate Pavic.

De manera que el único argentino que sigue adelante en el US Open es el tandilense Máximo González en el cuadro de dobles.

"Machi" González y su compañero, el italiano Simone Bolelli, vencieron ayer a la pareja conformada por el mexicano Santiago González (42) y el británico Ken Skupski (52) y jugarán su próximo partido mañana ante el neerlandés Wesley Koolhof (16) y el croata Nikola Mektic (22).