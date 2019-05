Lomas recibe a Olimpia y pone la punta del Apertura de hockey en juego

La 11ª fecha del torneo Oficial Apertura de hockey sobre patines tendrá cruces importantes entre los equipos que pelean en lo más alto de la tabla de posiciones. Lomas, único puntero, abrirá la jornada del martes a las 21.30, ante Olimpia que puede alcanzarlo. Valenciano, escolta de los de Rivadavia, podría dar el zarpazo en la cima.





Lomas será local de Olimpia en uno de los duelos claves del martes. El líder acumula 25 puntos y su rival tiene 22 unidades por lo que el torneo podría tener un nuevo puntero.





Valenciano persigue a Lomas y está a sólo dos unidades en la tabla. El equipo de La Barraca visitará a Banco Hispano en el otro partido que robará la atención de la noche del martes.





Los otros adelantos del martes serán: Médano de Oro vs. Caucetera, Unión vs. Media Agua y UVT vs. Social.





El miércoles, a las 21.30, será el turno de Richet vs. Colón, SEC vs. Bancaria, Huarpes vs. Estudiantil, Aberastain vs. B°Rivadavia y Concepción vs. Sarmiento.

Posiciones: Lomas 25; Valenciano 24; Bancaria, Estudiantil, SEC y Olimpia 22; Banco Hispano 19; Concepción y Richet 18; B° Rivadavia 17; Social y Caucetera 16; Médano de Oro 10; UVT 8; Aberastain y Sarmiento 7; Unión y Media Agua 6; Huarpes 4 y Colón 1.