Llegó Paulo Díaz: "Le agradezco demasiado a Gallardo por traerme"

Paulo Díaz está disfrutando de su presente. Tras negociaciones duras que podrían haber quedado en la nada, el defensor chileno terminó firmando con River y se convirtió en el flamante refuerzo que pretendía Marcelo Gallardo.





El jueves llegó al país, se hizo la revisión médica y firmó su contrato por 3 años con la institución argentina. Además, dio sus primeras palabras con el canal de River y le dio las gracias al Muñeco por insistir por él: "pude charlar con él un poco. Por lo que me han hablado algunos jugadores que conozco y que han jugado acá, es un gran técnico. Insistió mucho por mí y le agradezco demasiado por traerme a este gran club".





Y tuvo palabras con los hinchas también: "Apenas supieron que todo estaba listo, los hinchas me mandaron mensajes de bienvenida por Instagram. Después de la revisión médica, ya me pidieron fotos... Estoy agradecido por la buena onda y ojalá pueda responderles con buenas actuaciones".





¿Qué pueden esperar los fanáticos del Millonario? El propio Díaz contó que "me caracterizo por cumplir bien en la posición que me pida el cuerpo técnico, estoy a disposición de ellos. Por eso me pusieron ese sobrenombre. Más que versátil, soy un jugador que deja todo en la cancha, no doy ninguna pelota por perdida y al estar con el balón transmito la mayor tranquilidad".





Finalmente destacó su ilusión de jugar torneos importantes en su primer semestre en River. "Es lindo jugar la Libertadores, Copa Argentina, la Superliga de este país... Es una responsabilidad grande llegar al campeón de América. Lo enfrento como un fuerte desafío para mí. Me encanta pelear todos los frentes y esa es otra virtud que me caracteriza", sentenció.