Listado completo: Independiente y Boca son los más ganadores de la Sudamericana

Independiente alcanzó esta noche a Boca Juniors en la cima de la tabla de campeones de la Copa Sudamericana, ambos con dos títulos, tras coronarse ante Flamengo en el mítico Maracaná.

La corona anterior de Independiente en la Sudamericana había sido en 2010, venciendo en la final a Goiás, también de Brasil.

La lista de campeones del certamen es la siguiente:



2002 San Lorenzo (4-0 y 0-0 vs Atlético Nacional de Medellín).

2003 Cienciano, de Perú (3-3 y 1-0 vs River Plate).

2004 Boca Juniors (0-1 y 2-0 vs Bolívar, de Bolivia).

2005 Boca Juniors (1-1 y 1-1, 4-3, vs UNAM, de México).

2006 Pachuca, de México (1-1 y 2-1 vs Colo Colo, de Chile).

2007 Arsenal (3-2 y 1-2 vs América, de México).

2008 Inter, de Brasil (1-0 y 1-1 vs Estudiantes de La Plata).

2009 LDUQ, de Ecuador (5-1 y 0-3 vs Fluminense, de Brasil).

2010 Independiente (0-2 y 3-1, 5-3, vs Goiás, de Brasil).

2011 Universidad de Chile (1-0 y 3-0 vs LDUQ, de Ecuador).

2012 Sao Paulo, de Brasil (0-0 y 2-0 vs Tigre).

2013 Lanús (1-1 y 2-0 vs Ponte Preta, de Brasil).

2014 River Plate (1-1 y 2-0 vs Atlético Nacional de Medellín).

2015 Independiente SF, de Colombia (0-0 y 0-0, 3-1, vs Huracán).

2016 Chapecoense, de Brasil (campeón póstumo).

2017 Independiente (2-1 y 1-1 vs Flamengo, de Brasil).



Por país, la Argentina suma ahora ocho títulos contra 3 de Brasil y de Colombia, Chile, Ecuador, México y Perú.