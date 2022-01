Lionel Scaloni dio negativo de Covid-19 y dirigirá a la Selección ante Colombia

“Querido Gringo, qué bueno tenerte ya recuperado, de nuevo al frente de este hermoso grupo. La #Scaloneta avanza a paso firme, sortea obstáculos, ilusiona al pueblo argentino, y enamora cada día más. Yendo no, llegando!!”, escribió en su cuenta de Twitter.

El director técnico de la Selección argentina no había podido dirigir al equipo durante el triunfo ante Chile en Calama luego de haber arrojado un resultado positivo previo al viaje.

“Tanto Pablo Aimar como yo no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa, nunca ha formado parte de la burbuja por ser contacto estrecho de un familiar, no ha podido negativizarse y no va a formar parte de la delegación. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, sigo dando positivo y para entrar a Chile es necesario un PCR negativo. Estamos cumpliendo con los protocolos exigidos para estos casos”, había dicho la semana pasada Lionel Scaloni.

A los entrenamientos de la Selección argentina también se sumó Guido Rodríguez, que pudo viajar a Argentina tras dar negativo en su PCR de Covid-19 y estaría dentro de la formación ante Colombia por la ausencia de Leandro Paredes por acumulación de tarjetas amarillas.

Maximiliano Meza y Lucas Ocampos entrenaron de manera diferenciada luego de haberse recuperado del Covid-19, al igual que el “Papu” Gómez, debido a un golpe que recibió en el tobillo izquierdo en el partido ante Chile.

El partido de la Selección argentina ante Colombia se disputará este martes, desde las 20.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.