Líder transitorio: Lomas goleó a Bancaria y llegó a la punta del Apertura de hockey

Lomas volvió a mostrar sus credenciales y sigue prendido en la lucha por el primer lugar del Apertura de hockey sobre patines. Los de Rivadavia golearon a Bancaria y superaron a Valenciano en la tabla de posiciones. La 13ª fecha se completará desde las 21.30 del miércoles y La Barraca podría recuperar su liderazgo si gana su partido.





Lomas venció 10 a 5 a Bancaria en la cancha de Social y alcanzó los 32 puntos en el torneo. Los de Rivadavia tuvieron a Fabricio Marimont como figura descollante. El Chula hizo seis goles y fue el principal responsable de la victoria. La cuota goleadora la completaron Matías Montaña (2), Martín Ginestar y Joel Martín. Por el lado del Caballito descontaron Juan Moyano (2), Sebastián Molina, Carlos López y Agustín Gómez.





Los otros resultados de la fría noche del martes fueron: Banco Hispano 3 - Social San Juan 8

Estudiantil 0 - Caucetera 3, Médano de Oro 3 - Barrio Rivadavia 5 y Colon 5 - Media Agua 4.





La fecha culminará este miércoles con: SEC vs. Richet, Huarpes vs. Valenciano, Aberastain vs. Sarmiento, UVT vs. Unión y Concepción vs. Olimpia.





Posiciones: Lomas 32; Valenciano 30; SEC, Estudiantil y Olimpia 26; Social 25; Concepción 24; Bancaria y B° Rivadavia 23; Richet, Caucetera y Banco Hispano 22; Médano de Oro 13; UVT 11; Unión 9; Aberastain y Sarmiento 7; Media Agua 6; Huarpes y Colón 4.