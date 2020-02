Libertadores: Atlético Tucumán perdió en la altura con The Strongest y se complicó

Atlético Tucumán hizo historia en 2018 al vencer a The Strongest por 2 a 1 en los 3.600 metros de altura del estadio Hernando Siles, de La Paz, algo que no sucedía desde hacía 50 años, pero esta noche no pudo repetir ante el mismo rival y escenario, ya que terminó cayendo por 2 a 0 en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores.

En aquella oportunidad, por fase de grupos de la Libertadores, los tucumanos se convirtieron en "especialistas de juegos en la altura", ya que un año antes también habían salido victoriosos por esta misma competencia de los 2.850 metros de altitud de Quito, donde se impusieron por 1 a 0 a El Nacional, de Ecuador.

Y de hecho esta noche la llevaban bien frente a los bolivianos, de floja campaña en el torneo de su país, lo que había puesto en jaque a su entrenador, Mauricio Soria, porque lograron emparejar las acciones durante el transcurso de todo el primer tiempo.

Pero ya en el descuento llegó el minuto fatal para Atlético en general y el arquero Alejandro Sánchez, reemplazante de Christian Lucchetti, en particular, cuando en un lanzamiento de esquina fue anticipado por Jair Reinoso, que de cabeza mandó a los tucumanos en desventaja al descanso del primer tiempo.

El gol, inmerecido hasta ese momento, más los efectos de la altura (Atlético viajó hoy mismo desde el llano de Santa Cruz de la Sierra a La Paz), hicieron mella en el rendimiento de Atlético Tucumán, y en los primeros minutos de la etapa complementaria se tuvo que reivindicar el "Oso" Sánchez de ese fallido con tres grandes atajadas, cuando sus compañeros no hacían pie y los bolivianos pisaban de contínuo el área visitante.

Pero de tanto ir el cántaro a la fuente, al final The Strongest terminó rompiendo nuevamente la resistencia del arquero ex Nueva Chicago tras una gran maniobra conjunta entre el colombiano Reinoso y el ingresado brasileño Willie Barbosa, que este último transformó en la segunda conquista de su equipo con un toque sutil sobre el cuerpo del guardavallas, cuando éste fue abajo.

Entonces Atlético Tucumán, con las pocas energías que le quedaban en esos siempre fatídicos 20 minutos finales que representan para los equipos del llano jugar en la altura, fue en busca de un descuento que lo pusiera a tiro de la posibilidad de alcanzar el próximo miércoles 12, en su estadio José Fierro, la tercera fase ante Independiente de Medellín o Deportivo Táchira, de Venezuela, que en el partido de ida ganaron anoche los colombianos como locales por 4 a 0.

El que gane esa última serie accederá a la fase de grupos, en la que integrará la zona H junto a Boca Juniors, Caracas, de Venezuela y Libertad, de Paraguay, equipo este último que dirige el argentino Ramón Díaz.

Claro que para eso falta bastante y los tucumanos, que llevan 11 partidos sin perder en la Superliga y justamente visitarán a Boca Juniors el próximo fin de semana, deberán trabajar mucho para revertir esta serie, ya que ese esfuerzo mencionado del final fue infructuoso para lograr el descuento, pero pudo ser mucho peor aún si en el par de contras que sacaron los paceños hubiesen logrado aumentar la ventaja, ya que una diferencia de tres goles con la doble validez del tanto de visitante hubiese complicado demasiado al "Decano".

En los otros tres partidos jugados esta noche por la misma fase de la competencia se registraron dos empates 1 a 1 entre Universitario, de Perú (Jonathan Dos Santos) y Cerro Porteño, de Paraguay (Oscar Ruiz), en Lima, y Cerro Largo, de Uruguay (Enzo Borges) y Palestino, de Chile (Jonathan Benítez), en Montevideo.

Mientras que en el restante encuentro hubo victoria local por 1 a 0 de Guaraní, de Paraguay (Jorge Morel) sobre Corinthians, de Brasil.

Amonestados: Valverde (TS). Erbes y Gissi (AT).

Estadio: Hernando Siles, La Paz.

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador).