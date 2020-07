El Leeds de Bielsa pagaría una fortuna por Thiago Almada

El mediocampista de Vélez Sarsfield Thiago Almada dejaría el equipo de Liniers para pasar al Leeds United, de reciente ascenso a la Premier League inglesa, donde sería dirigido por Marcelo Bielsa, de exitoso paso por el Fortín campeón del torneo Clausura 1998.

El club inglés se contactaría con el representante del volante de 19 años para comenzar a avanzar las gestiones de su pase por el que ofrecerían hasta 22 millones de euros, recordando que su cláusula de rescisión es de 25 millones.

"Mis amigos me comentaron del interés de Leeds, pero no me llegó nada concreto. Me gustaría ser dirigido por (Marcelo) Bielsa por todo lo que representa", señaló Almada a TyC Sports, en relación a las versiones, también de medios ingleses, sobre el interés que muestra el campeón de la Championship 2019-2020 por el habilidoso jugador velezano.

Perfil de un futuro crack

Thiago Ezequiel Almada nació el 26 de abril del 2001 en Buenos Aires.

Debutó en Vélez el 10 de agosto de 2018.

Tiene 37 partidos en Primera y 9 goles