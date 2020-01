La Lazio recibe a Sampdoria y quiere acercarse a la punta en la liga de Italia

Lazio, con el argentino Joaquín Correa y con once triunfos en fila, será local mañana ante Sampdoria, con Emiliano Rigoni, con el fin de sumar tres puntos que lo acerquen a Juventus e Inter, los dos candidatos al título, por la 20ma. fecha del torneo italiano de fútbol.

El partido comenzará a las 11 (hora argentina) en el estadio Olímpico de Roma, en tanto que los otros dos cotejos que se jugarán mañana serán Sassuolo-Torino, desde las 14, y Nápoli-Fiorentina, a las 16.45.

Lazio, que también cuenta en el plantel con el ex defensor de Boca Tiago Casasola (aún no debutó en primera), atraviesa una serie de once victorias, cifra nunca alcanzada antes por el equipo romano.

Sampdoria tiene 19 unidades y está a solo cinco puntos de Genoa y Brescia que por hora, junto al colista Spal2013, son los tres equipos que se encuentran en zona de descenso.

La fecha se completará el domingo con Milan-Udinese (8.30), Bologna-Hellas Verona, Brescia-Cagliari y Lecce-Inter (11), Genoa-Roma (14) y Juventus-Parma (16.45), culminando el lunes con Atalanta-Spal2013 (16.45).

El puntero es Juventus con 48 unidades, seguido por Inter con 46, Lazio con 42, Atalamta y Roma con 35 y Cagliari con 29.