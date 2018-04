Lavezzi tuvo una importante participación en el triunfo del Hebei

Embed Veja o GOLAÇO de Ezequiel Lavezzi. pic.twitter.com/LeOHPkOISk — China BR Futebol (@chinaBRfutebol) 28 de abril de 2018

El delantero argentino Ezequiel Lavezzi marcó este sábado dos goles en el triunfo del Hebei Fortune como visitante por 3 a 0 ante Tianjin Quanjian, en partido por la séptima fecha de la Superliga china fútbol.El cotejo se desarolló en el Haike Educational Football Stadium y el ex delantero de Estudiantes de Buenos Aires, San Lorenzo y el seleccionado argentino marcó a los 58 y 77 minutos, convirtiendo Jin Yangyang el restante gol.En el Hebei, dirigido por el ex técnico de San Lorenzo y River, el chileno Manuel Pellegrini, jugó los 90 minutos Javier Mascherano.Hebei suma ahora ocho unidades, muy lejos del puntero Shanghai SIPG, que acumula 19 y de los perseguidores Shandong Luneng (15), Guangzhou Evergrande (14) y Jiangsu Suning (13).La actuación de los argentinos en la jornada del fútbol chino no se limitó a lo realizado por Lavezzi y Mascherano en Hebei Fortune ya que el zaguero Gabriel Paletta, ex Banfield y Boca, fue titular en la agónica caída del Jiangsu Suning de visita ante Guangzhou Evergrande por 1 a 0.Por su parte, el ex mediocampista de Vélez y River Augusto Fernández festejó en el triunfo de Beijing Rehne como local por 1 a 0 ante Tianjin Teda.