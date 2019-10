Lavanini: "Para nosotros es una final y vamos a ir con todo ante Inglaterra"

Argentina no está fina en cuanto a tackles en el Mundial. Contra Francia, en la derrota en el primer partido (23-21), se alcanzó un porcentaje del 81% y en la victoria contra Tonga (28-12) un 78%. Lejos estuvieron del más del 90% de sus dos rivales.





Con esos número es difícil hacer frente a Inglaterra, contra la que se miden Los Pumas el sábado, en un partido del Grupo C que no pueden perder si quieren pasar a cuartos de final.





"La defensa siempre es la bandera de nuestro equipo. Veníamos defendiendo muy bien y en estos dos partidos hemos errado más tackles de los normal. Sabemos que el sábado no podemos errar ahí. Si erramos vamos a estar bajo presión", afirmó este lunes el segunda línea Tomás Lavanini.





"Sabemos cómo debemos defender a Inglaterra. No tenemos que mostrar dudas. Si dudas, si muestras debilidad, se engrandecen, si los paras en los primeros tackles pueden empezar a dudar", dijo el forward de 26 años.





Una de las asignaturas pendientes de Los Pumas es mantener el nivel de juego en los 80 minutos, algo que no lograron en los dos primeros partidos, jugando bien solo en uno de los dos períodos de cada encuentro y bajar mucho el nivel en el segundo.





"Tuvimos errores en esos dos partidos, pero sabemos que se pueden corregir para ganar. Creo que el sábado vamos a llegar de la mejor manera. El margen de error va a ser muy poco y todo va a pasar por el detalle", explicó.





"No debemos darles penales fáciles, donde puedan meter tres puntos. Los que se puedan evitar, hay que tratar de no hacerlos. Jugando solo un tiempo no nos va a alcanzar contra Inglaterra, de eso somos conscientes", añadió el segunda línea.





Para Lavanini, titular en los dos primeros partidos, contra Francia y Tonga, el duelo del sábado en Tokio contra Inglaterra es una final.





"Para nosotros es una final y vamos a ir con todo, porque sabemos que si perdemos nos quedamos afuera. No hay otra opción que ganar. Estamos mentalizados para eso. Creo que es el partido mas importante de mi vida. Ganando este partido tenemos una gran posibilidad de pasar", explicó.