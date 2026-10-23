Las tres copas internacionales que puede jugar Estudiantes en 2026

El título sudamericano le otorgaría a la institución platense el derecho a disputar hasta tres trofeos internacionales en una semana en territorio qatarí.

Su debut sería el 9 de diciembre ante Toluca (México) en el Estadio Jassim Bin Hamad por el Derbi de las Américas y, en caso de avanzar, jugará el 12 de diciembre la Copa Challenger frente a Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) en la misma sede.

El vencedor de esa llave accederá a la final del certamen el 16 de diciembre en el Estadio Ahmad Bin Ali contra el Paris Saint-Germain, vigente campeón de la UEFA Champions League.

De concretarse la clasificación, Estudiantes volverá a competir por un título del máximo nivel internacional tras sus históricas participaciones en la Copa Intercontinental —donde fue campeón en 1968 ante Manchester United y finalista en 1969 y 1970— y el Mundial de Clubes 2009, cuando cayó en tiempo suplementario frente al Barcelona.

Cronograma de Estudiantes si gana la Libertadores: