Las tres copas internacionales que puede jugar Estudiantes en 2026

FUENTE: Agencia NA
El título sudamericano le otorgaría a la institución platense el derecho a disputar hasta tres trofeos internacionales en una semana en territorio qatarí.
Su debut sería el 9 de diciembre ante Toluca (México) en el Estadio Jassim Bin Hamad por el Derbi de las Américas y, en caso de avanzar, jugará el 12 de diciembre la Copa Challenger frente a Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) en la misma sede.
El vencedor de esa llave accederá a la final del certamen el 16 de diciembre en el Estadio Ahmad Bin Ali contra el Paris Saint-Germain, vigente campeón de la UEFA Champions League.
De concretarse la clasificación, Estudiantes volverá a competir por un título del máximo nivel internacional tras sus históricas participaciones en la Copa Intercontinental —donde fue campeón en 1968 ante Manchester United y finalista en 1969 y 1970— y el Mundial de Clubes 2009, cuando cayó en tiempo suplementario frente al Barcelona.
Cronograma de Estudiantes si gana la Libertadores:
- 9 de diciembre (Derbi de las Américas): Estudiantes vs. Toluca (Estadio Jassim Bin Hamad).
- 12 de diciembre (Copa Challenger): Ganador vs. Mamelodi Sundowns (Estadio Jassim Bin Hamad).
- 16 de diciembre (Final Copa Intercontinental): Ganador vs. PSG (Estadio Ahmad Bin Ali).